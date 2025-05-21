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核三公投提案通過 周春米：缺乏社會對話、看不到專業

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
位在屏東縣恆春鎮的核三廠2號機在5月17日正式除役，台灣也正式邁入非核家園。記者劉星君／攝影
位在屏東縣恆春鎮的核三廠2號機在5月17日正式除役，台灣也正式邁入非核家園。記者劉星君／攝影

今年5月17日核三廠2機除役台灣進入非核家園，在野黨5月13日修法三讀通過核管法，為核電重啟解套，立院昨通過重啟核三公投提案。屏東縣長周春米今說，修法過程缺乏社會對話，看不到專業、看不到科學數據，最重要是確保安全，還有核廢料存放問題。

周春米今到議會施政報告，縣議員許展維問縣長周春米對於昨天通過立院通過重啟核三公投提案，還有上周核管法三讀通過，對於位在屏東縣恆春鎮的核三廠的除役的態度。

周春米說，縣府的態度很明確，立法程序要正當，立院5月13日的修法，很少看到立法委員在立法院討論，甚至也沒有跟地方政府做相關溝通，立委沒有在立院討論，然後就說來公投，讓全國民眾討論，這是有怠於職責，對程序正當性，她個人是非常大質疑。

「安全一定要有專業、科學數據！」周春米說，這部分的社會討論都是缺乏的，核三廠2號機5月17日要除役，5月13日立法院才來提修正案，除役過程這是經過台灣社會多年來的社會對話，才有這樣的結論。現在要延役、公投，都沒有太多的社會對話，「沒有社會對話，就看不到專業，看不到科學數據，這點是也我們很煩惱的」。

周春米說，還有安全，「我們要問？核廢料要放哪裡？核三要延役，核廢料放哪裡？放在屏東嗎？」，公投屏東要去跟其他縣市大家意見來做對比，這樣有公平嗎？

「這是非常沉痛的，不管核三要不要延役，我們都要求要充分討論、正當的討論，要求要有更專業的科學數據、要求確保安全，核廢料的存放、核三廠運作的安全」，周春米強調，這是縣府不會改變的態度。

核三廠 屏東 周春米

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