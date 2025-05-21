核能納淨零5支箭？廖俊智：非中研院主導無法承諾

國民黨立委葛如鈞今天要求中研院院長廖俊智將核能加入中研院「淨零5支箭」，成為「淨零5+1」。廖俊智回應，「無法承諾」，因為中研院提出的5支箭是中研院可以主導，核能非中研院主導，中研院有自己的定位與強項。

立法院教育及文化委員會上午處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案。

國民黨立委柯志恩、葛如鈞等人在質詢時，對於中研院在1月審查中央政府總預算期間，發表聲明為科研、人才預算請命，表達不滿。柯志恩說，媒體報導說業務費被刪到剩1塊錢，這件事有發生嗎，對中研院發聲明很傻眼。

廖俊智表示，刪到剩1塊錢不是中研院講的，但當時協商曾不得其門而入，只好大聲疾呼，後來有機會溝通，問題就迎刃而解。

葛如鈞質詢時聚焦在中研院所提的淨零5支箭，並質疑為何沒有核能。廖俊智說，因為核能不是中研院的專長，淨零5支箭是中研院馬上可以貢獻。

葛如鈞表示，5月19日後，世界要改變了，德國改變放棄核能的立場，法國爭取在歐盟立法將核能視同再生能源，核能低碳的特性逐漸在AI世代被重視。

廖俊智指出，中研院沒有核能、核安人才，若核能部分牽涉到基礎性研究，中研院願意投入。核能設計、核能安全、核能運轉，這方面有其他單位更專長，中研院是從基礎研究角度切入，實際運作要看其他單位一起配合。

葛如鈞說，總統賴清德考慮新核能的說法，「我們一起來幫賴總統準備好」。可不可以承諾把淨零5支箭，加入核能，變成「5+1」。

廖俊智說，沒有辦法，他無法承諾。5支箭是中研院可以主導，核能不是中研院可以主導，國家原子能科技研究院在這方面實力強太多。中研院不能做全國所有的事情，中研院有自己的定位、強項，根據能貢獻的部分來貢獻。

葛如鈞表示，中研院這樣是矮化、弱化在國內科研的領導地位。廖俊智則重申，中研院可以投入基礎研究，後端的部分，有更多、更好及更適合的單位。

中研院將去碳燃氫、高效太陽光電、海洋能、地熱能及生質碳匯稱為「5支箭」，將優先推動研發，5箭齊發助攻淨零目標。