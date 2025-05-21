民調指過半民眾挺核電 李彥秀：民意不在賴清德那邊

根據「鏡新聞」最新民調顯示，有過半民眾贊成修法換照以重啟核電。國民黨立委李彥秀今日表示，民意支持核三延役的聲浪強大，民眾黨也提出「核三廠延役公投」，賴清德總統更要負起缺電與限電完全的責任與風險，當反核民意只剩31.8%的基本教義派，時間、壓力與民意都不在賴清德這邊。

李彥秀表示，歷次民調都顯示，台灣民眾對保留核能發電的態度是非常明確的。最新媒體民調也顯示，過半數55.0%民眾表示贊成立法院修法換照重啟核電，僅有31.8%民眾表示不贊成，而且態度非常強烈，將近29.3%表達「非常贊成」。

李彥秀說，賴清德在競選期間，就曾經提出「核電做戰爭備用電源」。賴總統上任後，更啟用主張核電的和碩董事長童子賢擔任「總統府國家氣候變遷對策委員會」副召集人，行政院長卓榮泰更明確表達「非核家園不是民進黨神主牌」。

李彥秀指出，台灣缺電問題迫在眉睫。雖然行政院不斷強調2032年以前不缺電，但也承認「2023年北部供需差距200億度，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心」，顯然電力問題已經成為賴清德2028年連任的巨大變數。

李彥秀認為，對於核電的使用，賴清德顯然有意挑戰民進黨長期「非核家園」的意識形態，但是又怕走過快，造成動搖黨本的反噬力量；因此才提出「核能安全、社會共識、核廢料存放」三大前提，一方面回應民意，一方面也是作為黨內的安全瓣，更保留未來重啟核電的彈性。

李彥秀強調，賴清德當然希望「以拖待變」，立法院已經三讀核管法修法，民意支持核三延役的聲浪愈來愈強大，民眾黨也提出「核三廠繼續運轉公投」，賴清德更要負起缺電與限電完全的責任與風險，當反核的民意只剩下31.8%的基本教義派，時間、壓力與民意恐怕不站在賴清德這邊。