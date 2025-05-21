核三延役但燃料池貯存空間有限 立委：頂多再運轉4年就要停機

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，立法院會昨通過核三延役公投案，之後將送交中選會辦理公民投票。立委表示，核三廠燃料池貯存空間有限，最多只能供運轉約4年，而是內乾貯設施最快2032年才能完工啟用，等同即使公投通過也只能再運轉4年就要停機。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案。

根據截至5月13日統計，目前核一廠用過燃料池貯存數量為6058束，已近滿貯狀態。已放置乾貯場的數量為112束；核二廠用過燃料池貯存數量為9620束，已近滿貯狀態；核三廠用過燃料池貯存數量為3628束，貯存空間僅可供運轉約4年多。

室內乾貯計畫部分，核安會表示，核三廠室內乾式貯存設施規畫貯存容量為4320束用過核子燃料，可容納核三廠運轉40年所產生的所有用過核子燃料。台電公司正在推動核三廠室內乾式貯存興建計畫，經濟部國營會於2020年8月召開 「核三廠用過核子燃料室內乾式貯存設施興建計畫投資可行性研究報告」 審查會議後，台電於2021年1月將 「核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施興建計畫投資可行性研究報告（修訂版）」」 函送經濟部審查。

可行性研究報告已於2021年10月12日奉行政院核定同意辦理，並於2021年10月15日獲經濟部同意備查，後續台電公司將辦理相關採購招標及執照申請作業，預定於2032年6月完工啟用。

立委吳沛憶質詢時表示，核管法修正通過後，未來核電機組延役可再運轉20年，然而核三乾貯場都還沒完成招標，最快也要7年才能完工，如今在野黨提案核三延役公投，假如無縫接軌延役，最多運轉4年後就要停機，等乾貯設施完成後才能繼續運轉，這已經不是核廢料放誰家的問題。

吳沛憶說，基於安全考量，核三延役要三思，且要為了再運轉4年就要舉辦全民公投，但民眾知道公投後只能運轉4年而非20年？這樣的公投究竟利大於弊，還是弊大於利，都要好好思考。

立委鍾佳濱要求，核安會應就高放射性廢棄物最終處置選址，分別就全台各縣市進行民調，並於7月底前公布，讓民眾了解核廢料的安全認知。

核安會主委陳明真坦言，民調是很專業的工作，核安會目前沒有能力做民調，認為經濟部會更適合執行。