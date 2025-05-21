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中火增50%燃煤發電量 綠營批盧秀燕「用錯誤資訊帶風向」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
核三廠17日晚間起停役，台中市長盧秀燕說中火火力全開，夜間增加50%燃煤量，台中市議會民進黨團今舉行記者會，質疑盧秀燕刻意用錯誤資訊帶風向，並為重啟核電鋪路。記者余采瀅／攝影
核三廠17日晚間起停役，台中市長盧秀燕說中火火力全開，夜間增加50%燃煤量，台中市議會民進黨團今舉行記者會，質疑盧秀燕刻意用錯誤資訊帶風向，並為重啟核電鋪路。記者余采瀅／攝影

核三廠17日晚間起停役，台中市長盧秀燕說中火火力全開，夜間增加50%燃煤量；台中市環保局長陳宏益也指中火沒有火力全開，但開了九成九，有燃氣機組卻不調度。台中市議會民進黨團今舉行記者會，質疑盧秀燕刻意用錯誤資訊帶風向，並為重啟核電鋪路。

環保局長陳宏益表示，中火是全國用煤量最高的燃煤電廠，排放污染對空氣品質與民眾健康有很大影響，中火身為台中第一大固定源應帶頭減量，台電應落實「以氣換煤」的承諾，市府也將持續監督台電逐年減煤、減污及減碳，據理力爭守護全民健康。

台中市議會民進黨團總召王立任今表示，台電明確指出，中火日間發電量減少，主要因太陽能等再生能源白天發揮替代效果，夜間因無光電輔助，機組調度自然會提高，這是系統調度的正常反應。市府卻將日夜發電量進行不當比較，忽略再生能源調度特性，導致誤導民眾誤以為「夜間多發電就是中火超載」，此舉市府明顯在操作能源議題、帶風向轉移。

民進黨議員張芬郁指出，盧秀燕市長過去在核四公投時強烈反對核電、拒絕核廢進入台中，卻放任子弟兵要求其他縣市核電廠續運，立場雙標、自打嘴巴，此外，盧市長上任後多次杯葛中火「以氣代煤」政策，導致燃氣機組啟用進度延宕，若盧市長再以政治利益操作能源議題，受害的只會是台中市民的健康與空污改善機會。

議員張家銨批評，核電重啟後，核廢料要放哪裡？市府從未說清楚。台中人過去吸中火，未來還要吞核廢？並要求盧市長公開說明對核電與核廢料的立場，別讓市民為她的政治鋪路買單。

議員林德宇痛批，盧市長不要再用資訊的落差來欺騙市民、製造恐慌，來騙取自己的選票。大罷免的壓力已燒到台中市3位國民黨的立委身上，盧秀燕跳出來，指示陳宏益當政治打手，就是為了要混淆視聽，藉此來騙取政治選票。

環保局指出，深知台電人員電力調度的辛苦，只是台電具有電力調度權，應做好全國性電力分配，「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，現在的能源布局使電力過度集中台中，且台中電廠目前仍使用高污染的「亞臨界」燃煤機組，勿讓中火老舊燃煤機組繼續製造空污，影響中部人健康。

環保局表示，依據台電官網顯示，中火今年5月17日至5月18日夜間發電量約4000MW至4200MW，相較核電除役前三日夜間發電量為2300MW至2600MW多，且與去年同期相比，中火去年5月17至19日三天平均發電量約2500MW，今年5月17至19日平均約3900MW，說明核三廠電力缺口竟優先以中火老舊燃煤機組彌補，此調度恐造成中火用煤量增加，空污改善的努力將功虧一簣。

能源議題 盧秀燕 民進黨 核電 核三廠

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