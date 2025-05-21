影／盧秀燕再批中火「火力全開」 認為發電要兼顧這3點

非核家園後，中火發電激增。台中市長盧秀燕今天受訪時，再次批評台電在中火就是「火力全開」，並呼籲台電「不要造成中部民眾健康的損害」。

盧秀燕上午說，台電原來有10部煤電機組，可是2號機組已經除役，換句話說台電現在能夠發電的機組就是9部，所以台電所說的9部就是火力全開。

她說，過去這幾年很少這樣子開到9部的，可是前幾天從核電退場以後，這幾天常常發生9部全開，也就是火力全開。

盧秀燕說，如果核電退場，就全部用中部的火力發電，多發了50%的電，也就是多用了50%的煤。她真的比較擔心市民的健康。所以，希望有電可以用，二方面希望電價合理，第三方面是要發乾淨的電，不要造成中部地區民眾健康的損害。