台灣進入非核家園 核安會：高放選址條例今年推出

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，立法院會昨通過核三延役公投案，之後將送交中選會辦理公民投票，被執政黨立委痛批荒謬，核能安全委員會今天表示，經濟部已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，今年就會提出高放射性廢棄物最終處置選址條例相關法案。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案。

經濟部成立的放射性廢棄物處置專案辦公室，將優先推動高放選址條例立法工作，力拚今年底前草案出爐。

立委郭昱晴質詢時表示，公投是民意，但核安是專業，5月17日核三2號機正式除役，在核廢料處理上，目前高放場址條例有無進展？低放處置和選址有無最新進度？

核物料管制組長陳文泉表示，高放選址條例部分，經濟部今年已經成立專案辦公室，今年就會提出相關法案；低放部分，台電在2019到2024年間已完成兩期社會溝通計畫，目前正要進行第三期溝通，經濟部廠址遴選小組已經選出台東達仁鄉和金門烏坵鄉兩個建議候選場址，台電也已在當地設立專職溝通小組。

郭昱晴表示，核廢料處置場址一直以來都是問題，地方政府和民眾對核廢料放在家的附近有很大疑慮，現在重啟核電公投實在是本末倒置。

核安會主委陳明真表示，核電要重啟必須符合核安、核廢料和公眾支持等三原則，只要沒有核安就不會有核電。

立委謝龍介表示，核能的使用從來就不是能源問題，而是政治問題，如果嚴格檢測確保核安下，台灣是可以使用核能的，賴總統也說不排除使用新式核能，「你們要懂得讀他（賴總統）的心啊」。

郭昱晴也指出，新核能和核融合技術，國外都一直在加緊進行相關研究和布局，台灣也要推動法規修訂和人才培育，台灣在這樣的潮流下不能缺席。

立委伍麗華表示，昨天立法院會通過核三延役公投案，全國2300多萬人要幫核三周圍不到5萬人決定是否使用核能，也就是為不到千分之2的人來投票，根本不合理。