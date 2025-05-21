核電重啟仍需修正子法 核安會主委：4個月可完成

今年5月17日台灣進入非核家園，在野黨則在立法院通過「核管法」為重啟核電解套。核能安全委員會主委陳明真今天表示，先要做相關子法的修訂，然後要內部審議，必要程序走完大概要4個月。

在野黨所提核管法三讀通過後，外界關注是否重啟核電，賴清德總統昨天表示，「核管法」修法通過後，程序上有二個必須，第一個必須是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法；第二個必須，是台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

立法院教育及文化委員會今天處理114年度中央政府總預算案有關中央研究院、核能安全委員會主管預算（公務預算）解凍案等案。陳明真受訪表示，核電重啟需要一定行政的程序，要先做法規的修訂，然後經過內部審議，走完必要的程序大概要4個月，因為公告就要2個月。

日前環境部長彭啓明溱對核能重啟給出意見，希望核安會比照環評制度讓民眾能夠參與。陳明真說，核安會一直都是公開透明，重要的審查一定會有公眾的參與，譬如說明會、接受各方提問等，這些結果都會公布在網站上。

針對核廢料議題，陳明真說，核電重啟有三大條件，包含核安、核廢料、社會共識，經濟部和台電會根據需求向核安會申請，核安會將根據這些再做評估，也強調核廢料是台電要處理的業務。

根據民調顯示，超過5成支持核電重啟。陳明真重申，核安會是核安管制機構，要不要重啟核電，是經濟部以及台電根據他們的電力需求、電廠老化程度，以及營運成本等因素來評估，能源政策還是要由主管機關來決定，但如果經濟部和台電提出申請，核安會將依照國際標準來嚴格審查。

另立法院會昨通過「核三延役」公投案，台電前核安總稽查、美國賓州州立大學核工博士王琅琛昨也表示，最快的情況下，核三廠可以在3年半後繼續發電。陳明真說，這個時間上比較不好估計，因為有很多變數，譬如說電廠老化的程度、零件更換等都需要時間，沒有辦法給一個確定的時間。