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核電退場 中火火力全開？台電、中市府爭執
核電退場，台中火力發電廠「火力全開」讓台中市長盧秀燕提出批評與質疑。台電原反駁盧市長「錯誤資訊」，但中市環保局長陳宏益提出數據後，台電昨晚再表示，九部機組為非空汙季正常運轉狀態，沒有火力全開。
盧秀燕前天受訪表示，核三廠停機前一天，中火發電約三千ＭＷ（百萬瓦），停機隔天的十八日發電量約四千五百ＭＷ，增加百分之五十發電量，等於增加百分之五十燃煤量，睡覺的時候空汙會增加，「我們很擔心」。
台電質疑中市府將十六日日間發電與十八日夜間發電做不對等比較，台電遵守對台中市府的承諾，非空汙季運轉不超過九部燃煤機組。不過，台中市環保局長陳宏益昨提出台電公開的數據，十六日凌晨零時至二時中火發電量三○九四ＭＷ，十七日同時段增為四二四○ＭＷ、十八日增至四五四四ＭＷ，「核三廠停役後，中火發電量增加五成是事實」。
陳宏益指出，就算白天有太陽光電，但中火九部燃煤機組昨發電量都開到裝置容量的八、九成，全台還有閒置的天然氣機組，希望台電用心調度，使用較乾淨的能源。
台電表示，中火新燃氣機組預計下半年上線，請台中市府與市民放心。
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