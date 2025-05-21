聽新聞
0:00 / 0:00

核電退場 中火火力全開？台電、中市府爭執

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

核電退場，台中火力發電廠「火力全開」讓台中市長盧秀燕提出批評與質疑。台電原反駁盧市長「錯誤資訊」，但中市環保局長陳宏益提出數據後，台電昨晚再表示，九部機組為非空汙季正常運轉狀態，沒有火力全開。

盧秀燕前天受訪表示，核三廠停機前一天，中火發電約三千ＭＷ（百萬瓦），停機隔天的十八日發電量約四千五百ＭＷ，增加百分之五十發電量，等於增加百分之五十燃煤量，睡覺的時候空汙會增加，「我們很擔心」。

台電質疑中市府將十六日日間發電與十八日夜間發電做不對等比較，台電遵守對台中市府的承諾，非空汙季運轉不超過九部燃煤機組。不過，台中市環保局長陳宏益昨提出台電公開的數據，十六日凌晨零時至二時中火發電量三○九四ＭＷ，十七日同時段增為四二四○ＭＷ、十八日增至四五四四ＭＷ，「核三廠停役後，中火發電量增加五成是事實」。

陳宏益指出，就算白天有太陽光電，但中火九部燃煤機組昨發電量都開到裝置容量的八、九成，全台還有閒置的天然氣機組，希望台電用心調度，使用較乾淨的能源。

台電表示，中火新燃氣機組預計下半年上線，請台中市府與市民放心。

核三廠

延伸閱讀

重啟核電？籲台電用「乾淨能源」台中環保局長說話了

泰國駐台代表拜會台中市府 市長盧秀燕盼加強經貿合作

影／市長盧秀燕稱非核首晚增煤50%遭台電打臉 中市府駁斥

三峽車禍釀學生重大死傷 盧秀燕表哀悼：局處借鏡防範

相關新聞

賴總統提重啟核電條件「兩個必須 三個原則」

立法院上周搶在核三廠除役前通過延役修法，賴清德總統昨被問到是否重啟核三時提出「兩個必須，三個原則」，強調政府會在確保核安...

核電退場 中火火力全開？台電、中市府爭執

核電退場，台中火力發電廠「火力全開」讓台中市長盧秀燕提出批評與質疑。台電原反駁盧市長「錯誤資訊」，但中市環保局長陳宏益提...

美刊物指「非核成台灣致命弱點」 王鴻薇稱俄烏戰爭已印證

今年517，我國正式邁入非核家園。國民黨立委王鴻薇今天表示，美國「外交家雜誌」（The Diplomat）刊出文章，如敲...

重啟核電有譜？ 台電前總稽查：放行後最快3年半後運轉

今年517，我國正式邁入非核家園。我國是否有望再度重啟核電？台電前核安總稽查、美國賓州州立大學核工博士王琅琛今日表示，賴...

立法院表決重啟核三公投 張啓楷舌戰邱議瑩場內吵到場外

立法院今天討論民眾黨提出的重啟核三公投，民進黨不敵藍白聯手的人數優勢，在表決時敗下陣來，委委們只好高舉諷刺民眾黨立委的標...

人海戰術、拖時間…綠委不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，立法院會今天通過「核三延役」公投案，民進黨團祭出人海戰術，透過冗長發言拖延時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。