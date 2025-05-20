重啟核電有譜？ 台電前總稽查：放行後最快3年半後運轉

今年517，我國正式邁入非核家園。我國是否有望再度重啟核電？台電前核安總稽查、美國賓州州立大學核工博士王琅琛今日表示，賴清德總統在今年就職周年談話後接受媒體訪問，談及核電重啟議題，強調兩個必須、三個原則，某種程度是給核三延役開綠燈，最快的情況下，核三廠可以在三年半後繼續發電。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇等，今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請王琅琛，討論賴清德520談話有關核能部分的問題。

王琅琛說，賴清德今天針對核三延役提到兩個必須：核安會要訂安全審查辦法、台電要依照核安會的辦法執行。這某種程度表明，賴清德對核三延役開綠燈，自己被鼓舞到。而賴清德另提三原則，包括核安無虞、核廢有解、社會共識。台灣使用核能數十年，從沒核安問題；全世界也只有台灣在吵核廢，其實也根本不是問題。在此之下，社會必然有延役的共識。

王琅琛說明，若賴清德開綠燈，核三廠最快3年半後可以發電。這3年半核安會、台電都必然經過最為嚴格的審查、評估，購買燃料等等。過去台灣核能每年發電量，三核能廠最多可發400億度，過去自己做延役時，經濟評估一度可賺2元，總計可幫台電賺800億，台電基本上都是靠核能賺錢。如果能延役，台電虧損可一定程度緩解。

何志勇分析，賴清德這次520講話，核電是在問答時才講，而兩岸關係隻字不提，因為這兩個講了就會漏餡。而核能問題上，尤其受到美國壓力。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言過去一段時間一直強調三點：第一，美國準備好協助台灣引進SMR；第二，台灣要有其他核能選項；第三，美國會協助台灣解決核廢料問題。谷立言的專業是政治學跟日文，他講核能，絕非個人的想法，而是美國政府的想法。

何志勇批評，賴清德將核三延役問題丟給社會共識決定，根本是假議題，因為賴清德自己就會反對核能，沒有共識。他舉例，過去美國在諸多社會重大議題上，都不是採用共識決，如墮胎有關的羅訴韋德案，就是大法官六比三推翻；同婚合憲也是五比四通過。歷史上少數的共識決，是一戰後的國際聯盟，因為根本不起作用，所以導致二戰發生。

陳學聖認為，台灣核能問題已是政治問題，不是科學問題。執政黨已有明確政治主張，即使有科學的核廢料處理與安全保障，但政治問題沒解決，就是不可能啟用。民進黨執政期間重啟核能跟新核能的引進，都不可能。尤其大規模的AI基礎建設發電需求龐大，如果台灣發電緊繃，可能導致廠商投資意願降低。