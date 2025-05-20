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美刊物指「非核成台灣致命弱點」 王鴻薇稱俄烏戰爭已印證

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
我國邁入非核家園，國民黨立委王鴻薇表示，美國「外交家雜誌」刊出文章，如敲打賴清德總統，文章指明「非核恐成台灣致命弱點」。聯合報系資料照
我國邁入非核家園，國民黨立委王鴻薇表示，美國「外交家雜誌」刊出文章，如敲打賴清德總統，文章指明「非核恐成台灣致命弱點」。聯合報系資料照

今年517，我國正式邁入非核家園。國民黨立委王鴻薇今天表示，美國「外交家雜誌」（The Diplomat）刊出文章，如敲打賴清德總統，文章指明「非核恐成台灣致命弱點」。

王鴻薇說，今天立法院審查核三延役公投，民進黨立委繼續只有黨意，口沫橫飛地反對核電延役。卻不知民進黨尊美崇美的重要雜誌已經在敲打賴政府，民進黨卻繼續麻木不仁。

王鴻薇表示，美國著名的外交家雜誌在5月16日於網站上登出一篇「台灣為自己製造的致命弱點：淘汰核電」，副標題是「民進黨政府不應該在與中國大陸的衝突之際，放棄他們唯一不能瞄準的能源目標」。文章內容提到，台灣即將關閉最後一座運轉的核電廠，這將增加台灣對進口化石燃料的依賴，而化石燃料早已是台灣最主要的能源來源。一旦兩岸局勢緊張，中國大陸對台發動封鎖，極度依賴能源進口的台灣，必將面臨更大的停電風險。簡而言之，廢除核電，等於是自願放棄在與中國大陸衝突中，大陸不能瞄準的唯一能源，陷國安於不義，這在俄烏戰爭已獲得證明。

王鴻薇提到，根據媒體報導，自2022年俄羅斯入侵以來，核能已成為烏克蘭電網的主要電力來源。俄羅斯利用無情的飛彈和無人機攻擊，摧毀了烏克蘭的許多水力發電廠和火力發電廠，導致其90%以上的火力發電系統、45%的水力發電系統無法運作。但俄羅斯對於引發核輻射的擔憂，使得他們不能對核能設備發動打擊。

王鴻薇指出，事實上美國在台協會（AIT）也已經兩次提到台灣能源問題，更直言美國可以為台灣提供全方位的能源解決方案，包括核能、電網技術。更不要說隨著半導體產業、AI產業持續發展，未來能源穩定度變得更加關鍵，有民調指台灣民眾現有6至7成支持使用核能，甚至民進黨支持者也不再堅定反核。

王鴻薇質疑，無視國安與經濟發展，民進黨在長遠的未來與綠能利益團體之間做出了選擇，當政府把民生及產業穩定的電力，淪為政治圖利的犧牲品，國家的未來又要何去何從？

王鴻薇 烏克蘭 民進黨 核電 核三廠 俄羅斯 AIT

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