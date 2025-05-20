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批重啟核三公投通過 廢核團體籲加速再生能源

中央社／ 台北20日電

立法院今天表決通過核三重啟公投。廢核團體發聲反對，指重啟核電曠日廢時，台灣應加速發展再生能源與電網彈性，將邀請公民社會團結力抗，籲在野黨勿將公投作為政治工具。

立法院今天表決通過「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意，確認無安全疑慮後繼續運轉？」的公民投票案，將交由由中選會辦理。

全國廢核行動平台晚間對此發布4點聲明。首先，重啟核電曠日廢時，若要延長現有核電廠運轉年限，需面對繁複的老化分析與安全審查，並非單純行政程序，而是一場曠日廢時的工程與審查馬拉松。

聲明回顧台灣經驗，核一廠2009年提出延役申請，歷經7年最終仍撤案；日本敦賀核電廠二號機因斷層穿越，延役申請9年後遭否決。如今核三廠面對的風險更甚，不僅位於恆春斷層帶，斷層甚至穿越廠區內，即使公投也難以讓一座已有40年壽命的核電廠再運轉數10年。

第二，核電延役成本高昂，不僅無法節省成本，反而會造成巨額支出與更棘手的核廢料問題，而台灣至今尚未有高階核廢料的最終處置場。以美國加州魔鬼谷核電廠為例，其僅為延役5年，整體延役運轉成本更高達118億美元（約新台幣3892億元），換算成電價，每千度電甚至高達新台幣3331至4321元。

聲明提到，核三為壓水式反應爐，運作壓力高於核一、核二的沸水式設計，對安全要求更為嚴苛。歐美多國壓水式反應爐曾因材料疲乏與腐蝕問題而更換蒸汽產生器，相關製造與安裝常耗時5年以上。核三廠若重啟，不僅面臨地質風險，更可能重演高風險、高耗費且無法預期結局的失敗案例，顯示其延役工程並非可行方案。

最後，聲明指出2024年全球核電占比降至9%，為45年來最低；同時期全球再生能源新增發電量達8580億度，遠超過核能，其中太陽光電即貢獻4740億度，年增率高達29%。再生能源分散、靈活、擴張迅速，早已成為真正能因應氣候變遷與供電挑戰的主力。

全國廢核行動平台說，從經濟、程序、風險與戰略角度來看，核電都不應作為強化能源韌性的首選；台灣應加速發展再生能源與電網彈性，才能真正打造符合未來需求的能源安全體系。

若公投如期舉辦，廢核平台將邀請公民社會團結力抗，反對老舊核電重啟，籲勿將公投作為政治工具。

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