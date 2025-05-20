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核三重啟公投案立院表決通過 擬8月23日投票

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜20日宣布表決通過「核三重啟公投提案」；根據法案推算，今年投票日是8月23日。記者邱德祥／攝影
立法院長韓國瑜20日宣布表決通過「核三重啟公投提案」；根據法案推算，今年投票日是8月23日。記者邱德祥／攝影

核三廠二號機17日到期，台灣正式邁入非核家園。在野黨為推動減少碳排，力促核電延役，日前拋出重啟核三公投提案，經過一個月協商冷凍期沒有達成共識，20日立法院會進行處理。下午17點44分，立法院長韓國瑜宣布表決通過「核三重啟公投提案」；根據法案推算，今年投票日是8月23日。

立法院會20日下午表決通過立院延會，本會期確定延長到7月31日，成為史上延長時間最長的會期。後續進行討論事項，並於本場會議最終一個議案，處理由民眾黨團提案的核三重啟公投案，院會最終表決，以在野黨58票比執政黨49票通過該公投案。

民眾黨團擬具公投提案：「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」提案說明，有鑑於台電核三廠二號機除役後，我國將完全停止核電機組運轉及發電；為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，以強化台灣能源供應韌性。

根據《公投法》規定，立法院可根據「立法原則之創制」、「重大政策之創制或複決」提出公投案。立法院提出的公投案，通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。而投票日定於8月第四個星期六，自中華民國2021年起，每二年舉行一次，而今年的投票日是在8月23日。

核三廠 公投

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