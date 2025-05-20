人海戰術、拖時間…綠委不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，立法院會今天通過「核三延役」公投案，民進黨團祭出人海戰術，透過冗長發言拖延時程，甚至一度揚言提出散會動議，最終仍然不敵在野黨立委人數優勢，未來將送交中選會辦理公民投票。

根據公民投票法第15條規定，對於重大政策的創制或複決之事項，立法院認為有提出公民投票的必要，得附具主文及理由書，經過立法院會通過後10日內，交由主管機關辦理公民投票。不過，立法院的提案經過院會否決，自該否決之日起的2年內，不得就該事項重行提出。

民眾黨立法院黨團4月18日提出兩項公投提案，分別為經過整體安全評估，核三廠恢復繼續運轉；還有2年內落實選舉及公投移轉投票法制化。

由於2項提案已過1個月協商冷凍期，立法院會今天首先處理重啟核三公投案，提案主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」朝野立委輪番登記上台發言，全案約在下午5時40分進行表決，在野黨立委最終憑藉人數優勢通過。

民眾黨立委陳昭姿表示，核三廠二號機上周除役，象徵台灣進入非核家園，然而能源轉型尚未到位、備轉容量仍然吃緊，再生能源也面臨諸多挑戰，因此有必要重新檢視核三延役的可行性，「這項公投不是主張立即重啟核三，而是由人民決定核電是否延役。」

民進黨立委吳思瑤則說，民眾黨立委非常可笑，提案人不敢進行說明，請問到底在害怕什麼，根本就是敢做不敢當，聽說民眾黨前主席柯文哲今天下午出庭，民眾黨立委索性當起薪水小偷、妨礙司法公正，「他們只關心柯文哲的官司，卻不關心台灣人的死活」，核能議題連在國會都沒有共識，未來交付公民投票怎麼會有共識。

民眾黨團在提案說明指出，台電核三廠二號機除役後，我國核電機組運轉及發電完全停止，2025年溫室氣體排放減量目標難以達標，然而政府開發新能源成效不彰、光電弊案層出不窮，台電購電成本「高買低賣」導致連年虧損，而且還需要政府編列預算撥補。

民眾黨團表示，我國缺乏自產能源，目前高度仰賴進口，為了維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢風險評估，應該保留一定程度可運轉的核能發電設施，以強化台灣能源供應韌性，為了輔助過渡至能源轉型達成目標，因此擬具重啟核三廠公投提案。