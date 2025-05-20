重啟核電？籲台電用「乾淨能源」台中環保局長說話了

非核家園第4天，台中市政府與台電正為中火是否「火力全開」隔空交鋒，台中市環保局長陳宏益今呼籲，台電啟用「乾淨能源」，引發外界關注，市議員張家銨質疑，若指的是核能，那麼台中人是否已被默許為核電重啟後的核廢料承擔者？陳宏益說明，比較乾淨能源指的是天燃氣。

環保局重申，市府立場始終支持「以氣換煤」，中火用煤量最高，燃煤空汙影響民眾的健康甚鉅，市府為維護市民健康，要求中火落實以氣換煤，盼各界少些政治口水，共同為空氣品質的改善繼續努力。

台中市環保局長陳宏益說明，台電依環保承諾，中火只能開九部燃煤機組，台電卻讓這九部機組都開到9成多，尚有民間的嘉惠電廠燃氣機組可提供發電量700萬瓩，台電卻以配合綠電先行，到現在都不用，卻要讓中火燃煤機組「火力全開」。

陳宏益指出，中火一部燃煤機組發電量為500萬瓩，捨棄發電量高、空汙低的嘉惠燃氣機組不用，市府無法理解台電宣布「以氣代媒」、「燃氣優先」，呼籲台電三思，使用比較乾淨能源。

張家銨指出，就在幾天前，台中市長盧秀燕子弟兵、立委羅廷瑋才在立法院支持「核子反應器設施管制法」修法，讓已封存的核電廠得以重啟。如今環保局長陳宏益又公開放話，要求中央啟用「乾淨能源」，前後配合節奏一致，令人懷疑盧秀燕是否早已默許、甚至親自主導這場「重啟核電計畫」。

張家銨表示，盧秀燕說她關心市民健康，卻默默讓台中人承擔風險，過去台中市民，尤其海線地區的居民，長年承受台中火力發電廠的空汙衝擊，如今盧不思檢討中火汙染，反倒藉「乾淨能源」為名，暗指支持核電重啟，卻始終不敢明講「核能」二字，更不對外說明對核廢料處理的態度、若落腳台中是否支持。