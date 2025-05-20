非核家園之後…中火夜晚火力全開 彰化農民憂心菊花吃不消

台灣進入非核家園時代，台中火力發電廠夜間火力全開因應夏季高溫，彰化縣田尾鄉有農民擔心夜溫升高，大宗花卉菊花更難種；縣政府農業處今指出，全球溫室效應恐越來越嚴重，彰化縣已有花農盛夏休耕或改種其它農作物。

台灣早年菊花品種自日本引進，近年從荷蘭進口，大多屬於溫帶品種，夏季夜間溫度最好低於攝氏25度至26度，加上農民開啟電燈照亮抑制花芽分化、延長花莖，菊花品質獲提升，近年氣候暖化、農民高齡化，都使菊花種植面積逐年減少。

全台菊花切花產值約8億元九成菊花種在彰化縣，根據農業年報最新資料顯示，2003年彰化種菊花702.11公頃，2023年減至571.61公頃，其中田尾鄉占293.18公頃、永靖鄉176.59公頃，其餘如北斗鎮29.29公頃、溪湖鎮16.94公頃、埤頭鄉15.18公頃、埔心鄉9.70公頃。單就田尾鄉而言，55.6%的農地栽植和培育花卉、種苗。

田尾鄉吳姓農民指出，聽到中火晚上火力全開就令農民不安，菊花等農作物生長需要日夜溫差大，品質才會好，若夜間燃煤、燃氣全開，溫度「默默」上升，菊花無法有好品質，只怕越南海拔600公尺以上涼爽地區有荷蘭平行移植栽培生產鏈，切花進攻新加坡等國，台灣外銷市場嚴重受挑戰。

田尾鄉農會也認為燃氣、燃煤發電廠夜間火力全開，現在看不到氣溫明顯改變，日積月累的影響一定有，不過鄉農會總幹事吳政憲指出，農民得到農業部種苗繁殖改良場、台中區農業改良場輔導，嘗試種植耐熱型菊花，去年底發表新品種，部分上市，市場反應頗佳。

吳政憲表示，田尾鄉兩種主力花卉菊花和洋桔梗都屬溫帶植物，菊花露天栽種，非洲菊和洋桔梗溫室栽培，氣溫高無論露天和溫室都很熱，有些露天花田夏季休耕或轉種其它作物，溫室花田改在清晨3點到 4點採收以避日出後高溫，萬一夜溫漸漸升高，恐增加農民作業困擾。