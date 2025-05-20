快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

非核家園之後…中火夜晚火力全開 彰化農民憂心菊花吃不消

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉電照菊花相當有名，農民認為夜溫升高，電照菊花也無法有效抑制花芽分化。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉電照菊花相當有名，農民認為夜溫升高，電照菊花也無法有效抑制花芽分化。記者簡慧珍／攝影

台灣進入非核家園時代，台中火力發電廠夜間火力全開因應夏季高溫，彰化縣田尾鄉有農民擔心夜溫升高，大宗花卉菊花更難種；縣政府農業處今指出，全球溫室效應恐越來越嚴重，彰化縣已有花農盛夏休耕或改種其它農作物。

台灣早年菊花品種自日本引進，近年從荷蘭進口，大多屬於溫帶品種，夏季夜間溫度最好低於攝氏25度至26度，加上農民開啟電燈照亮抑制花芽分化、延長花莖，菊花品質獲提升，近年氣候暖化、農民高齡化，都使菊花種植面積逐年減少。

全台菊花切花產值約8億元九成菊花種在彰化縣，根據農業年報最新資料顯示，2003年彰化種菊花702.11公頃，2023年減至571.61公頃，其中田尾鄉占293.18公頃、永靖鄉176.59公頃，其餘如北斗鎮29.29公頃、溪湖鎮16.94公頃、埤頭鄉15.18公頃、埔心鄉9.70公頃。單就田尾鄉而言，55.6%的農地栽植和培育花卉、種苗。

田尾鄉吳姓農民指出，聽到中火晚上火力全開就令農民不安，菊花等農作物生長需要日夜溫差大，品質才會好，若夜間燃煤、燃氣全開，溫度「默默」上升，菊花無法有好品質，只怕越南海拔600公尺以上涼爽地區有荷蘭平行移植栽培生產鏈，切花進攻新加坡等國，台灣外銷市場嚴重受挑戰。

田尾鄉農會也認為燃氣、燃煤發電廠夜間火力全開，現在看不到氣溫明顯改變，日積月累的影響一定有，不過鄉農會總幹事吳政憲指出，農民得到農業部種苗繁殖改良場、台中區農業改良場輔導，嘗試種植耐熱型菊花，去年底發表新品種，部分上市，市場反應頗佳。

吳政憲表示，田尾鄉兩種主力花卉菊花和洋桔梗都屬溫帶植物，菊花露天栽種，非洲菊和洋桔梗溫室栽培，氣溫高無論露天和溫室都很熱，有些露天花田夏季休耕或轉種其它作物，溫室花田改在清晨3點到 4點採收以避日出後高溫，萬一夜溫漸漸升高，恐增加農民作業困擾。

農民 核三廠 中火

延伸閱讀

非核家園中火沒「火力全開」？中市府批：台電開了9成9

彰化「最好吃咖哩飯」老闆退休 老顧客驚呼：今天最後一天

2025台灣設計展10月彰化登場 議員促交通接駁要更完善

南迴查獲彰化失竊車 竟是吵架後兒子偷開老爸曳引車

相關新聞

人海戰術、拖時間…綠委不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園，立法院會今天通過「核三延役」公投案，民進黨團祭出人海戰術，透過冗長發言拖延時...

重啟核電？籲台電用「乾淨能源」台中環保局長說話了

非核家園第4天，台中市政府與台電正為中火是否「火力全開」隔空交鋒，台中市環保局長陳宏益今呼籲，台電啟用「乾淨能源」，引發...

非核家園之後…中火夜晚火力全開 彰化農民憂心菊花吃不消

台灣進入非核家園時代，台中火力發電廠夜間火力全開因應夏季高溫，彰化縣田尾鄉有農民擔心夜溫升高，大宗花卉菊花更難種；縣政府...

影／市長盧秀燕稱非核首晚增煤50%遭台電打臉 中市府駁斥

核三廠本月17日晚間起停役，台灣正式進入非核家園；台中市長盧秀燕昨指，中火「火力全開」，增50%燃煤量，遭台電打臉「錯誤...

台中人的肺非鐵做！台電用中火打造賴清德連任障礙？

核三廠5月17日停役，台灣正式進入非核家園，感受最深刻的莫過於台中人了；台中市長盧秀燕為了台中火力發電廠，火力全開砲轟中央，台電則以「發電量在承諾範圍內，不能單憑某個時間點來判斷」搪塞，但連日來中火燃煤量驟增，及中南部其他電廠燃氣機組蹲坐牛棚，台中人的肺並不是鐵做的，台電的考量到底是什麼？有必要說清楚。...

【重磅快評】台中人沒鐵肺 中火打造賴清德連任障礙

核三廠17日停役，台灣正式進入非核家園，感受最深刻的莫過於台中人了；台中市長盧秀燕為了中火火力全開砲轟中央，台電則以「發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。