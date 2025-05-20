核三延役爭議 白綠立委互罵薪水小偷
民眾黨立院黨團日前拋出重啟核三公投，經過一個月協商冷凍期沒有達成共識，今天立法院會進行處理，在廣泛討論時，登記發言的民眾黨立委張啟楷不在現場，民進黨立委王定宇怒翻張啟楷座椅，大罵張啟楷是薪水小偷。
立法院今天召開院會，在經過一上午冗長發言，直到下午處理通過立院延會後，繼續進行討論事項第4案，由民眾黨團提案的關於核三延役公投案。民進黨立委莊瑞雄發言痛批，屏東人好不容易盼來核三廠17日除役，又來個白色民眾黨要我們忍受20年，「藍白在台灣真的不是好東西」。
後續在輪到張啟楷發言時，張卻未在場，因為上午張啟楷一度在議場大罵民進黨立委不開延長會是薪水小偷，民進黨立委馬上群起圍攻，大罵張啟楷是薪水小偷，王定宇還把張啟楷的座椅翻倒，指著椅子大罵。
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