核三延役爭議 白綠立委互罵薪水小偷

民眾黨立院黨團日前拋出重啟核三公投，經過一個月協商冷凍期沒有達成共識，今天立法院會進行處理，在廣泛討論時，登記發言的民眾黨立委張啟楷不在現場，民進黨立委王定宇怒翻張啟楷座椅，大罵張啟楷是薪水小偷。

立法院今天召開院會，在經過一上午冗長發言，直到下午處理通過立院延會後，繼續進行討論事項第4案，由民眾黨團提案的關於核三延役公投案。民進黨立委莊瑞雄發言痛批，屏東人好不容易盼來核三廠17日除役，又來個白色民眾黨要我們忍受20年，「藍白在台灣真的不是好東西」。