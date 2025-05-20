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影／盧秀燕稱非核首晚增煤50%遭台電打臉 中市府駁斥

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影
台電台中火力發電廠。記者趙容萱／攝影

核三廠本月17日晚間起停役，台灣正式進入非核家園；台中市長盧秀燕昨指，中火「火力全開」，增50%燃煤量，遭台電打臉「錯誤資訊」，認為混淆16日日間、18日夜間發電量。對此，台中市環保局長陳宏益今駁斥表示，台中市全數採用台電半夜12時到凌晨二時的數據，大家可回去推算，「這個時間、資訊都騙不了人」。

盧秀燕昨指，經強烈追蹤，發現中火火力的確有全開的現象，尤其晚上太陽光電不夠的時候，以核電停止前一天（5月16日）為準，那天發電是3000MW，可是到停機後的5/18晚上變4500MW，增加50%的發電量，等同增加了50%的燃煤量，憂夜晚大家在睡覺的時候，空汙會增加。

隨後，台電昨天打臉盧秀燕強調，完全是誤解的錯誤資訊，盧秀燕所稱數據是將16日日間與18日夜間做不對等比較，且並非中火夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電；台電遵守「台中電廠非空汙季運轉不超過9部」的承諾，不會火力全開。

台中市環保局長陳宏益說明，台中市採用資料來自於台電公開資訊，全數用半夜12時到凌晨二時，包括在5月17日前，5月16日、5月15日、5月14日，大家可以回去推算，這個時間、資訊都騙不了人。

陳宏益指出，台電公開資訊是每10分鐘發布一次，環保局把這些資訊留下來，大家都知道白天有太陽能運作，昨天的中午也有太陽能，但中火的九部燃煤機組都已開到八、九成，所以我們盼台電能再用心調度，當然調度全國電力非常辛苦，可是還是要拜託台電。

台中市環保局長陳宏益今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市環保局長陳宏益今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今對媒體詢問有關台電中火「火力全開」一事，笑而不答。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今對媒體詢問有關台電中火「火力全開」一事，笑而不答。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 核電 核三廠 台電

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