【重磅快評】台中人沒鐵肺 中火打造賴清德連任障礙

核三廠17日停役，台灣正式進入非核家園，感受最深刻的莫過於台中人了；台中市長盧秀燕為了中火火力全開砲轟中央，台電則以「發電量在承諾範圍內，不能單憑某個時間點來判斷」搪塞，但連日來中火燃煤量驟增及中南部其他電廠燃氣機組蹲坐牛棚，台中人的肺並不是鐵做的，台電的考量到底是什麼？有必要說清楚。

核三廠停役後，台電聲稱發電量仍綽綽有餘，卻苦了台中人。台中市長盧秀燕當然要為市民發聲，她拿核三停役前一日與後一日相較，指中火增加50%燃煤量，18日中火10部燃煤機組開了9部，都是9成發電量，現在才5月，6月以後會不會火力全開？16日中火發電量3000MW，18日發電量達4500MW，增加50%燃煤發電量，尤其晚間沒有太陽能發電，燃煤發電量增加，夜間空汙會增加。

針對盧秀燕的「指控」，台電發言人蔡志孟表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都在承諾的發電範圍內，而且核三僅占3%的發電，未來再生能源會逐步上來，至於詳細數字他會再查一下，但不能以某一個時點來判斷中火有火力全開。蔡還說，中火未來持續增氣、減煤供電不會改變，台中的第一部燃氣機組今年底就會完成。

台電說法很難讓台中人接受，台電強調中火發電量會在向台中市政府承諾的範圍內，其實講的就是燃煤量，避免用量過大危及市民健康；只是，核三停役後，台電其實有更好的方案來因應發電缺口，核三雖僅占3%的發電，但是台電並非沒可用之兵，集中由中火承接發電任務並非良策，而且在密集時段內火力全開，更是最差的方案。

台中市環保局長宏益今天提供進一步資料，指根據台電公開資訊，中火不僅晚上火力全開，現在連白天也都火力全開，台電說中火沒有火力全開，但開了九成九！

更離譜的是，中火9部燃煤機組沒日沒夜的火力全開，台電卻放任相對乾淨的中南部燃氣機組閒置或中低度運轉，例如興達電廠燃氣機組1、4號機只有74%，大林電廠6號機只有41%，嘉義民營嘉惠燃氣電廠可提供700MW，因卡到台電綠電先行的原則，甚至還有一部天然氣機組到現在都還派不上用場，如果台中人了解台電的決策，能不氣炸？

為了國家用電，台中人長期犧牲健康，中火要增加機組，中央原答應中火增加兩部燃氣機組，同時也要拆兩部燃煤機組，但是賴清德上台後就變成只拆除一組燃煤機組，台電可能認為台中人比較好欺負，連核三停役也要中火一肩扛起發電缺口。

台電發言人說台中的第一部燃氣機組今年底間就會完成，言下之意是台中人如果想要有比較不髒的空氣呼吸至少還要再半年？但台電沒有想到的是，現在明明就有可分攤發電缺口的燃氣機組應急，為何偏偏獨好中火用燒煤炭發出來的電？先不說台電一再宣示的「以氣代媒」、「燃氣優先」政策，大台中好歹也有幾百萬票，鄉親不會認為台電是在製造賴清德連任的障礙嗎？