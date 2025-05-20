非核家園中火沒「火力全開」？中市府批：台電開了9成9

非核家園第4天，台中市環保局長陳宏益今跳出來痛批，「台電說，中火沒有火力全開，但開了九成九！」依環保承諾，中火只能開九部燃氣機組，這九部都開到9成多；台電尚有天然氣機組卻不用，無法理解台電宣布的「以氣代媒」、「燃氣優先」，呼籲台電三思，使用比較乾淨能源。

陳宏益指出，奇怪的是，根據台電公開資訊中火每十分鐘的各機組用電量，國內尚有天然氣機組（民間的嘉惠燃氣電廠可提供700萬瓩MW），但台電說，配合綠電先行，所以還有一部天然氣機組現在都不用。

陳宏益認為，台電讓中火火力全開，中火一部燃煤機組發電量為500萬瓩，捨棄發電量高、空汙低的嘉惠燃氣電廠；另外，目前高雄新達電廠有燃氣機組，也有燃煤機組，目前僅使用燃氣機組，這也讓中火成為全國最多燒煤電廠。

陳宏益質疑，中火到現在早上九點多，平均九部機組已經開到快八成了，所以我們不能理解，是否因為近幾天是國家重要節日，絕對不能有停電或任何電力事故？但還是有些天然氣到現在沒有來調度，這跟台電一再對外宣布中火「以氣代媒」、「燃氣優先」，無法讓民眾理解。

陳宏益呼籲，比較髒的能不要在這個時候使用，我們還有比較乾淨能源能使用，請台電三思。