中火增50%燃煤發電量 中市府、台電隔空交鋒

核三廠本月17日晚間起停役，台灣正式進入非核家園，台中市長盧秀燕昨說，中火有「火力全開」現象，以核電停止前一日與後一日相較，增加50%燃煤量，「我們非常擔心」。台電表示，中火發電量會在向中市府承諾的範圍內，不能單憑某個時間點來判斷。

根據台電公開資訊，核三廠17日晚間停役，中火16、17日發電量為分別為3000MW（百萬瓦）、4200MW，18日增加為4500MW。

盧秀燕說，18日中火10部燃煤機組開了9部，都是9成發電量，現在才5月，到了6、7、8月會不會火力全開？以核電停止前一日16日為例，中火發電量3000MW，核電除役後隔天18日發電量達4500MW，增加50%燃煤發電量，尤其晚間太陽光電不夠時，燃煤發電量增加，夜間睡覺時空汙會增加。

核三廠停役後，台中市長盧秀燕（左二）昨表示，中火有火力全開的現象，「我們非常擔心」。記者黃寅／攝影

她強調，我國其他能源發電還不夠，核電就驟停，中火又是全國最大燃煤電廠，肩負全國發電任務，讓人非常憂心；台中市過去爭取、協調減煤，擔心會前功盡棄，將持續監督爭取，不要讓中火負擔燒這麼多煤炭發電。

「台灣有燃氣機組為什麼不開？反而要中火火力全開，而且連白天都火力全開。」台中市環保局長陳宏益質疑，以昨天中午為例，興達電廠燃氣機組1、4號機只有74%，大林電廠6號機只有41%，中火9部機組幾乎都是8、9成發電；核三廠停機後，中火發電就上來了，過去5月很少這樣發電。

台電發言人蔡志孟表示，核三僅占3%發電量，未來再生能源會逐步替代，不能以某個時間點來判斷火力全開；中火持續增氣減煤的方向不會改變，首部燃氣機組今年底11、12月就會完成。

今年是日本廣島原爆80年紀念日，盧秀燕昨說，廣島市長邀請她出席廣島市政府舉辦的慰靈、哀悼儀式，能否出席仍待安排；戰爭、原爆就是人類的災難，要思考如何避免戰爭，希望透過歷史教訓，讓人類思考，如何追求和平，要能夠避戰，不要讓戰爭發生，因為戰爭受難的是人民。