核三2號機除役後遭指台中火力電廠火力全開？台電回應了

外界關注核三2號機停機後火力發電情況，台中市長盧秀燕及環保局指台中電廠發電增加50%及火力全開，對此，台電19日晚間表示，完全是誤解的錯誤資訊。

台電表示，台中市長盧秀燕指5月16日發電3,000MW，5月18日發電4,500MW，增加50%，事實上是將16日日間與18日夜間不對等比較，且並非台中電廠夜間增加發電，而是日間因為有太陽光電才可減少發電，若沒有太陽光電，在用電需求相同的狀況下，日間也一樣要增加發電。此外，台電遵守「台中電廠非空污季運轉不超過九部」的承諾，不會火力全開。

另，有聲稱台電基層員工指核三2號機停機導致澎湖尖山電廠被迫幫忙本島供電，對此，台電澄清，台澎間設有海底電纜，主要用於白天自澎湖回送過剩再生能源，並在遇突發事件可由本島供電救援，平時澎湖用電主要由在地電廠自發自用。如17日澎湖用電創今年5月新高，晚間尖峰用電約8萬瓩，皆由尖山電廠發電供應，電力無回送台灣本島，意即並無所謂本島燒不夠請澎湖幫忙的狀況。

台電表示，該意見以台電基層員工自居，卻屢次引用片面錯誤資訊，台電尊重各界關心電力議題的多元意見，惟盼公共討論能基於事實與理性。