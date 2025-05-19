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彭博：台灣在核電廠全面停役後 擴大尋求液化天然氣貨源

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
中油三接液態天然氣儲存槽。記者鄭國樑／攝影
中油三接液態天然氣儲存槽。記者鄭國樑／攝影

台灣核電廠全面停役後，隨即尋求液化天然氣（LNG）更多貨源，未來依賴海路取得能源的趨勢將有增無減。

彭博引述交易商報導，台灣中油公司正尋求三個8月和9月交貨的LNG貨源。此標案是在台灣上周六核三廠因40年運轉執照到期而停役後提出的。根據交易商的說法，中油本月也採購至少一個6月到7月交貨的LNG貨源。

台灣LNG進口的30日均線正處於歷來同期的最高水準。去年7月，台灣核三廠1號機停役，導致能源採購量上升。

Rystad Energy 分析師奧塔德（Aniket Autade）指出，核電全面停役將使擁有全球頂尖半導體業的台灣進一步曝險於LNG價格波動。

他說：「穩定的電力供應對於工業重鎮和先進製造設施極其重要，尤其是對台灣經濟和地緣政治利益有戰略意義的半導體產業更是如此。」

核三廠 彭博 天然氣

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