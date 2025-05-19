非核家園第3天中火火力全開 李中：沒穩定電力發展AI成空談

非核家園第3天，台中火力發電廠火力幾乎全開，中部民眾感受到空汙嚴重，非核政策備受考驗。台中市議會國民黨團書記長李中表示，台灣近來積極發展AI產業，其不可或缺3要件分別是「人才」、「算力」與「電力」，他呼籲政府能源政策應盡速轉向，否則發展AI只是空談。

李中指出，台灣進入非核家園，但這幾天中部地區空氣品質變糟糕，民眾也面臨隨時可能停電的恐懼感，尤其台灣需要發展經濟，但沒了穩定的核能發電作為基載電力後，靠風力或太陽能等方式發電，但在沒有風或黃昏後，電力供應就會跟不上，台電只好恢復燃煤與燃氣發電，犧牲的是民眾的健康。

李中說，政府為掩蓋電力不足的問題，對外公佈的燈號與數據，似乎與現實頻頻跳電有所出入，此舉不但無法從根本解決問題，反而讓民眾對台電失去信心，奉勸政府千萬別掩耳盜鈴。