非核家園第3天中火火力全開 李中：沒穩定電力發展AI成空談
非核家園第3天，台中火力發電廠火力幾乎全開，中部民眾感受到空汙嚴重，非核政策備受考驗。台中市議會國民黨團書記長李中表示，台灣近來積極發展AI產業，其不可或缺3要件分別是「人才」、「算力」與「電力」，他呼籲政府能源政策應盡速轉向，否則發展AI只是空談。
李中指出，台灣進入非核家園，但這幾天中部地區空氣品質變糟糕，民眾也面臨隨時可能停電的恐懼感，尤其台灣需要發展經濟，但沒了穩定的核能發電作為基載電力後，靠風力或太陽能等方式發電，但在沒有風或黃昏後，電力供應就會跟不上，台電只好恢復燃煤與燃氣發電，犧牲的是民眾的健康。
李中說，政府為掩蓋電力不足的問題，對外公佈的燈號與數據，似乎與現實頻頻跳電有所出入，此舉不但無法從根本解決問題，反而讓民眾對台電失去信心，奉勸政府千萬別掩耳盜鈴。
李中強調，政府雖想積極發展AI產業，但短版就是電力供應不足，原可延役的核電廠不延役、蓋好的核四廠也不用，全面廢核還洋洋自得說自己是非核家園，卻忽略沒有電力可能帶來的經濟與民生問題；台灣使用了50年核電，至今運轉與安全都沒問題，呼籲政府電力政策應轉向，否則想發展AI產業卻敗在電力，相當可惜。
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