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核三廠停役高雄接連停電民眾罵翻 台電這麼說

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄鹽埕區北斗街一處人孔蓋昨天深夜突然發出爆炸聲後冒煙，造成建國四路、北斗街、新興街一帶共139戶停電，台電立刻派人搶修。圖／台電提供
高雄鹽埕區北斗街一處人孔蓋昨天深夜突然發出爆炸聲後冒煙，造成建國四路、北斗街、新興街一帶共139戶停電，台電立刻派人搶修。圖／台電提供

核三廠今年5月17日除役，民眾擔憂夏季來臨，電力可能不夠用。高雄從18日深夜11時許開始，突然發生兩起無預警停電事故，共有579戶受到影響，民眾難夏夜悶熱，罵聲連連。台電強調，兩起事故都是地線電纜故障而導致，與核三除役無關。議員說，民眾質疑是否因除役造成電力負荷增加、電壓不穩，誘發老舊設施故障，台電應該誠實說明背後成因。

高雄鹽埕區18日晚間11時許，北斗街一處人孔蓋突然發出爆炸聲後冒煙，警消趕抵現場，經查為用戶引接電纜線路故障，造成建國四路、北斗街、新興街一帶共139戶停電，甚至包括鹽埕警分局。約5小時後，苓雅區青年一路、林南街、光華一路也於今日（19日）凌晨4時許，發生高壓電纜故障，另有440戶受影響，台電緊急搶修，至清晨6時08分全數復電。

核三廠除役後高雄接連兩起停電，引起網友熱議。有人說「核三最後一部機組停機正常啦」、「怎麼可能停電，一定是松鼠造成的」、「很棒啊，太陽下山後就不用辦公了，多好」。但也有人說，就電纜有問題，不要沒看新聞內文，就直接開罵。

高雄市議員白喬茵表示，突發性停電對民眾生活影響重大，尤其是在氣溫節節攀升的當下，高雄剛經歷核三廠除役，隔日即發生大規模停電，「這是單純巧合，還是供電不足不敢明說的佛地魔？」她批評，民進黨長期執政卻忽視電力韌性與民生基礎，讓正常用電成了奢侈品。

白喬茵說，頻繁停電恐對醫療院所、長照機構等仰賴穩定供電的單位造成風險，也將衝擊弱勢族群在飲水、盥洗等日常生活所需。呼籲市府與台電儘速檢討供電機制，摒除政治考量，回歸合理發電與電網升級，並在停電時提供即時、清楚的說明與預估復電時程，以避免製造社會恐慌。

市議員蔡金晏說台電不能僅以「地線電纜故障」帶過，「老舊電纜本就有風險，但不會毫無原因在這時間點連續出問題，背後是否有關聯，台電應誠實說明」。面對高溫來襲與用電高峰，中央與地方政府應通盤檢討電力基礎設施，提前部署強化措施，「現在才五月，六月、七月更熱，用電量勢必上升，若不及早因應，停電風險與民怨只會加劇。」

台電高雄區處說，兩起事故皆為區域線路老化導致，與核三廠除役及用電過載無關。用戶申請用電時會先由公司評估饋線負荷，不會因家家戶戶開冷氣就造成跳電；除非用戶自行增設設備而未申報，才可能超出負荷。未來也將持續強化設備巡檢，降低突發事故發生機率。

核三廠

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