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盧秀燕指控非核後中火火力全開 台電：不能以某一時間判斷

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台電發言人蔡志孟表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會在已與台中市政府承諾的發電範圍內發電。本報資料照
台電發言人蔡志孟表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會在已與台中市政府承諾的發電範圍內發電。本報資料照

針對台中市長盧秀燕上午表示，中火在非核家園後火力全開。台電發言人蔡志孟表示，不管是夏季或空汙季，中火的發電量都會在已與台中市政府承諾的發電範圍內發電，而且核三僅占3%的發電，未來再生能源會逐步替代上來。

對於盧秀燕所指，以5月16日為例，那是核電停止前一天，那一天發電是3千MW，可是昨天18日晚上是4千5百MW，增加了50%的發電量，也因此會增加50%的燃煤，且昨天10部燃煤機組用了9部，還都是9成發電量，已幾乎是火力全開，令人十分擔憂。

蔡志孟說，詳細數字他會再查一下，但不能以某一個時點來判斷中火有火力全開。蔡志孟說，中火未來持續增氣、減煤的供電方式不會改變，台中的第一部燃氣機組今年底11、12月間就會完成。

核三廠

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