影／非核家園第3天中火夜間火力全開 盧秀燕疾呼：我們非常憂心

非核家園第3天，台中市長盧秀燕上午表示，經過追蹤，現在中火的確是有火力全開的現象，尤其是晚上太陽能光電不夠的時候。以5月16日為例，那是核電停止前一天，那一天發電是3千MW，可是昨天18日晚上是4千5百MW，增加了50%的發電量，也因此會增加50%的燃煤；尤其夜間大家都在睡覺的時候空汙會增加。

她說，我們對這個問題極為憂心，因為國家現在其他的能源發電還不夠，核電就停，而中火是全國最大的電廠又是燃煤電廠，變成我們肩負最大的發電任務。因此我們夜間的發電增加了50%，換句話燒煤也增加了50%，我們非常擔心。

盧秀燕說，而且，昨天10部燃煤機組用了9部，還都是9成發電量。現在才五月，如果六、七、八月會不會火力全開？台中市過去這幾年不斷地爭取、協調，希望燃煤減少，到時候會不會又因此增加了，前面的改善會因此前功盡棄。所以，我們會持續的監督和追蹤，同時也會據理力爭，不要讓中火負擔燒這麼多的煤。