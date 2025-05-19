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影／李敏呼籲賴清德總統下定決心 宣布核電廠延役

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
中華民國核能學會上午在台大集思會議中心舉辦「非核家園！然後呢？」記者會，中華民國核能學會常務理事清華大學退休教授李敏表示，核電廠延役只需花兩年的時間，每個核電廠約花費100億至150億，就可以有390萬瓩左右的基載電力，每年提供300多億度的電力。記者黃義書／攝影
中華民國核能學會上午在台大集思會議中心舉辦「非核家園！然後呢？」記者會，中華民國核能學會常務理事清華大學退休教授李敏表示，核電廠延役只需花兩年的時間，每個核電廠約花費100億至150億，就可以有390萬瓩左右的基載電力，每年提供300多億度的電力。記者黃義書／攝影

中華民國核能學會上午在台大集思會議中心舉辦「非核家園！然後呢？」記者會，就核三廠二號機於2025年5月17日正式除役，結束了台灣近半世紀的核能發電歷程，正式邁入「零核電」時代，會中邀請能源、環保與經濟等各領域專家，共同就能源轉型的挑戰與機會進行深入討論。

由中華民國核能學會常務理事清華大學退休教授李敏、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法、生態與節能講師黃其君 、中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜與前原子能委員會核能研究所副所長黃慶村，就「非核家園」達標後的能源政策，所面臨缺電的風險與各種供電特性及發電成本問題進行深入討論。

李敏受訪時首先表示，希望賴清德總統下定決心，宣布核電廠延役。李敏指出核電廠延役只需花兩年的時間，每個核電廠約花費100億至150億，就可以有390萬瓩左右的基載電力，每年提供300多億度的電力。對於台灣有沒有缺電問題，政府說沒有，但我們系統的備轉容量一天比一天低，這會影響到投資者的意願。李敏強調台電有嚴重的虧損，政府編列經費補助，給錢不如給釣竿，台電現有四個可以運轉的核能機組，為何不讓它運轉？為何政府要編經費補貼？

中華民國核能學會上午在台大集思會議中心舉辦記者會，由中華民國核能學會常務理事清華大學退休教授李敏（中）、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法（右一 ）、生態與節能講師黃其君（右二） 、中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜（左一）與前原子能委員會核能研究所副所長黃慶村（左二）出席。記者黃義書／攝影
中華民國核能學會上午在台大集思會議中心舉辦記者會，由中華民國核能學會常務理事清華大學退休教授李敏（中）、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法（右一 ）、生態與節能講師黃其君（右二） 、中華經濟研究院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜（左一）與前原子能委員會核能研究所副所長黃慶村（左二）出席。記者黃義書／攝影

核三廠

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