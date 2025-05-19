快訊

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

精算罷免／數據推估藍委3到9人過門檻 最危險是她

13萬人籲法務部加重虐童刑責！原不予採納 鄭銘謙改口：研議中

非核家園後火力全開 學者籲：核電應延役，返核是趨勢

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
核三廠二號機在上周五停機，台灣正式進入無核時代。圖／本報資料照片
核三廠二號機在上周五停機，台灣正式進入無核時代。圖／本報資料照片

台灣正式走入非核家園，但非核後首日火力發電占比約92%，引發在野批評是用肺發電，中華民國核能學會今日舉行「非核家園！然後呢？」記者會，強調「返核」是國際能源最新趨勢，政府應讓核電廠延役。

核能學會常務理事、清華大學退休教授李敏表示，近來討論高的SMR核融合反應器言之過早，希望政府不要用這種說法來唬弄人民，而籌建小型模組化反應器是緩不濟急，興建第三代以上的反應器更是曠日廢時，最容易的方法就是核電廠延役。

李敏表示，核能不會造成空汙，而三座核電廠的延役報告早就做完，若要更新數據也只需要半年，加上購買燃料棒，只要2年時間，一座核電廠只要大約100~150億元的經費，就可提供387.2萬瓩可調度的基載電力，每年有300億度價格低廉的無碳電力。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法也說，政府不停的強調台灣不缺電，卻用沒有操作許可證的老舊除役機組、已除役的緊急氣渦輪發電機來發電，甚至多次啟動需量競價，4月時沒有操作許可的興達三號、四號燃煤機組連續發電，表示台電已經無牌可打。

楊家法更說，台電官網只揭露白天的備轉容量率，晚間用電高峰卻都不揭露，去年4月15日晚間甚至備轉容量率低到僅剩1~2%，面對差點分區停電的危機，台電做的卻是沒收員工手機查洩密。

李敏強調，民進黨政府在推動非核家園政策時就應該給人民一個答案，前總統蔡英文強調非核不會漲電價、缺電，而電價是否有上漲，大家都看在眼裡，現在雖未缺電，但是備載容量不斷降低，低到一定程度，外資就不願意投資台灣，設AI資料處理中心就是空談。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜表示，台灣要再生能源還是減碳的清潔能源，大家要先想清楚，很多官員都提到核能不是RE100，但RE100根本做不到，因此核能是不是綠電不重要，客戶怎麼看才重要，包括蘋果、微軟、亞馬遜都已經承認核能是清潔能源。

陳中舜表示，台灣也許不會馬上有停電危機，但重點是對停電與否無法掌握的恐懼及對政府能源政策的不信任，對企業來說，投資不只要獲利，更重要的是在風險可控下持續獲利。

核三廠

延伸閱讀

非核家園第一天就亮「黃燈」？台電喊免驚！網：本想撿NVDA但現在猶豫了

台灣正式邁入無核時代！立委警告：全民恐多繳上千億電費 網轟「用肺發電」

非核家園第2天 立委黃健豪批：賴政府能源政策有這3大矛盾

非核家園昨首日 楊家法：本月燃煤與燃氣輸出最高的一晚

相關新聞

邁入非核家園 綠委盼2030年實現綠電佔比30%目標

核三廠二號機上周除役，台灣正式進入非核家園。民進黨立委賴瑞隆今天表示，時任民進黨立委賴清德提出「環境基本法」，如今台灣終...

非核家園後火力全開 學者籲：核電應延役，返核是趨勢

台灣正式走入非核家園，但非核後首日火力發電占比約92%，引發在野批評是用肺發電，中華民國核能學會今日舉行「非核家園！然後...

產業界憂供電 直言「不採多元發電，台電還是沒救」

台灣七成民眾憂心關稅戰造成物價上漲、擔心供電不穩定。國內知名筆電品牌廠高層說，關稅談判若不如預期，成本壓力將反映在售價；...

非核首日火力發電逾9成 台電員工：前天本島請澎湖幫忙

核三廠十七日深夜停役，台灣昨起進入非核家園。國民黨立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早...

備轉力道超3部核三2號機！今夜用電上看3210萬瓩 夜尖峰備轉守9.6%

外界關注核三廠2號機17日停機後續供電情況。台電表示，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽...

非核家園之後 台電：將確保穩定供電目標

台灣正式走入非核家園後，台電表示，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽蓄水力、儲能及需求面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。