非核家園後火力全開 學者籲：核電應延役，返核是趨勢

台灣正式走入非核家園，但非核後首日火力發電占比約92%，引發在野批評是用肺發電，中華民國核能學會今日舉行「非核家園！然後呢？」記者會，強調「返核」是國際能源最新趨勢，政府應讓核電廠延役。

核能學會常務理事、清華大學退休教授李敏表示，近來討論高的SMR核融合反應器言之過早，希望政府不要用這種說法來唬弄人民，而籌建小型模組化反應器是緩不濟急，興建第三代以上的反應器更是曠日廢時，最容易的方法就是核電廠延役。

李敏表示，核能不會造成空汙，而三座核電廠的延役報告早就做完，若要更新數據也只需要半年，加上購買燃料棒，只要2年時間，一座核電廠只要大約100~150億元的經費，就可提供387.2萬瓩可調度的基載電力，每年有300億度價格低廉的無碳電力。

氣候先鋒者聯盟發起人、台電員工楊家法也說，政府不停的強調台灣不缺電，卻用沒有操作許可證的老舊除役機組、已除役的緊急氣渦輪發電機來發電，甚至多次啟動需量競價，4月時沒有操作許可的興達三號、四號燃煤機組連續發電，表示台電已經無牌可打。

楊家法更說，台電官網只揭露白天的備轉容量率，晚間用電高峰卻都不揭露，去年4月15日晚間甚至備轉容量率低到僅剩1~2%，面對差點分區停電的危機，台電做的卻是沒收員工手機查洩密。

李敏強調，民進黨政府在推動非核家園政策時就應該給人民一個答案，前總統蔡英文強調非核不會漲電價、缺電，而電價是否有上漲，大家都看在眼裡，現在雖未缺電，但是備載容量不斷降低，低到一定程度，外資就不願意投資台灣，設AI資料處理中心就是空談。

中經院綠色經濟研究中心副研究員陳中舜表示，台灣要再生能源還是減碳的清潔能源，大家要先想清楚，很多官員都提到核能不是RE100，但RE100根本做不到，因此核能是不是綠電不重要，客戶怎麼看才重要，包括蘋果、微軟、亞馬遜都已經承認核能是清潔能源。

陳中舜表示，台灣也許不會馬上有停電危機，但重點是對停電與否無法掌握的恐懼及對政府能源政策的不信任，對企業來說，投資不只要獲利，更重要的是在風險可控下持續獲利。