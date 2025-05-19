非核首日火力發電逾9成 台電員工：前天本島請澎湖幫忙

核三廠十七日深夜停役，台灣昨起進入非核家園。國民黨立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早晚外出運動要特別小心空汙；氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法表示，未來晚上只能火力全開，沒有其他方法。

楊家法說，十七日是假日，但卻是五月分燃煤機組在晚上輸出最高的一天，比平日上班日燒得更多；燃氣也是五月最多一天，燒油是一周開最大的一天，本島燒不夠還請澎湖燒油幫忙，「這就是我們的選擇」。

清華大學工程與系統科學系退休特聘教授李敏表示，台灣能源韌性不足，逾百分之八十發電依賴化石燃料，在化石燃料價格易受波動、淨零減碳及台電巨額虧損考量下，應重返使用核能才對。

核三廠二號機十七日下午一時起降載停機，晚上十時完成發電機解聯，深夜十二時反應爐停機，預計五月卅日前把核燃料移出至用過的燃料池內。台灣進入無核時代，民眾憂心核三停役後的民生用電受到影響。行政院長卓榮泰說「無核時代用電無虞，大家不用擔心」。

立委翁曉玲說，她昨天凌晨一時進入台電官網查看台灣各機組發電狀況，燃煤、燃氣火力發電「全開」，占比高達百分之九十六點五，綠電百分之二、儲能百分之一點五七；下午一時卅分再查看，煤氣油發電占百分之七十三點三六二，綠電（含再生能源）占百分之廿九點九七八，但兩者相加是百分之一○三點三四，不知是否發電數量灌水？

「未來晚上空品會比過往糟糕，且髒空氣將成為常態。」翁曉玲建議夜晚和清晨出外運動的朋友們要小心空汙，吸了廢氣可能造成健康傷害，「賴清德的廢核政策，害死大家」。

台電表示，昨下午一時卅分左右因抽蓄水力機組當下正使用電力進行抽水，故全系統發電量會有超過百分之百情況，發電量百分之一○三需扣除儲能負載的百分之三，即為用戶負載百分之一百，並無灌水問題。