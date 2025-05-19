聽新聞
0:00 / 0:00

非核首日火力發電逾9成 台電員工：前天本島請澎湖幫忙

聯合報／ 記者李柏澔李成蔭林海／台北報導
台灣進入無核階段，台電燃氣、燃煤、燃油「火力全開」。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片
台灣進入無核階段，台電燃氣、燃煤、燃油「火力全開」。圖為台中火力發電廠。圖／聯合報系資料照片

核三廠十七日深夜停役，台灣昨起進入非核家園。國民黨立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早晚外出運動要特別小心空汙；氣候先鋒者聯盟發起人、台電基層員工楊家法表示，未來晚上只能火力全開，沒有其他方法。

楊家法說，十七日是假日，但卻是五月分燃煤機組在晚上輸出最高的一天，比平日上班日燒得更多；燃氣也是五月最多一天，燒油是一周開最大的一天，本島燒不夠還請澎湖燒油幫忙，「這就是我們的選擇」。

清華大學工程與系統科學系退休特聘教授李敏表示，台灣能源韌性不足，逾百分之八十發電依賴化石燃料，在化石燃料價格易受波動、淨零減碳及台電巨額虧損考量下，應重返使用核能才對。

核三廠二號機十七日下午一時起降載停機，晚上十時完成發電機解聯，深夜十二時反應爐停機，預計五月卅日前把核燃料移出至用過的燃料池內。台灣進入無核時代，民眾憂心核三停役後的民生用電受到影響。行政院長卓榮泰說「無核時代用電無虞，大家不用擔心」。

立委翁曉玲說，她昨天凌晨一時進入台電官網查看台灣各機組發電狀況，燃煤、燃氣火力發電「全開」，占比高達百分之九十六點五，綠電百分之二、儲能百分之一點五七；下午一時卅分再查看，煤氣油發電占百分之七十三點三六二，綠電（含再生能源）占百分之廿九點九七八，但兩者相加是百分之一○三點三四，不知是否發電數量灌水？

「未來晚上空品會比過往糟糕，且髒空氣將成為常態。」翁曉玲建議夜晚和清晨出外運動的朋友們要小心空汙，吸了廢氣可能造成健康傷害，「賴清德的廢核政策，害死大家」。

台電表示，昨下午一時卅分左右因抽蓄水力機組當下正使用電力進行抽水，故全系統發電量會有超過百分之百情況，發電量百分之一○三需扣除儲能負載的百分之三，即為用戶負載百分之一百，並無灌水問題。

台電 核三廠 核能 減碳 翁曉玲 賴清德 非核家園

延伸閱讀

非核家園之後 台電：將確保穩定供電目標

核三2號機停機 台電：供電充裕水力風力發電穩定

翁曉玲質疑台電發電量灌水 批火電全開髒空氣將成常態

非核家園昨首日 楊家法：本月燃煤與燃氣輸出最高的一晚

相關新聞

備轉力道超3部核三2號機！今夜用電上看3210萬瓩 夜尖峰備轉守9.6%

外界關注核三廠2號機17日停機後續供電情況。台電表示，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽...

產業界憂供電 直言「不採多元發電，台電還是沒救」

台灣七成民眾憂心關稅戰造成物價上漲、擔心供電不穩定。國內知名筆電品牌廠高層說，關稅談判若不如預期，成本壓力將反映在售價；...

非核首日火力發電逾9成 台電員工：前天本島請澎湖幫忙

核三廠十七日深夜停役，台灣昨起進入非核家園。國民黨立委翁曉玲表示，台電煤電、氣電「火力全開」，未來髒空氣將成常態，民眾早...

非核家園之後 台電：將確保穩定供電目標

台灣正式走入非核家園後，台電表示，核三2號機原發電占比約3%，因應其停機，台電已提前預備包含燃氣、抽蓄水力、儲能及需求面...

核三2號機停機 台電：供電充裕水力風力發電穩定

台電核三廠2號機昨天停機，台灣正式進入「非核家園」。今天台灣的用電量較昨天少，台電分析，主要是雨下得比較早；至於核三機裝...

翁曉玲質疑台電發電量灌水 批火電全開髒空氣將成常態

台電核三廠發電機組昨天深夜正式停役，國民黨立委翁曉玲今天表示，她於凌晨及下午都上台電官網查看發電狀況，果然是煤電、氣電「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。