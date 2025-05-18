翁曉玲質疑台電發電量灌水 批火電全開髒空氣將成常態

台電核三廠發電機組昨天深夜正式停役，國民黨立委翁曉玲今天表示，她於凌晨及下午都上台電官網查看發電狀況，果然是煤電、氣電「火力全開」，且兩項加總逾百分百，不知是否有發電項目灌水？她也批評，未來「髒空氣將成為常態」，民眾早晚外出運動要特別小心空汙。

核三廠昨晚深夜12時反應爐停機，宣告台灣進入無核時代，許多民眾憂心核三停役後，民生用電將受影響。行政院長卓榮泰說，「在這個無核的時代、用電無虞」，大家不用擔心。

「數據會說話」翁曉玲說明，台灣於昨進入非核家園，是無核電的首夜，她今天凌晨1時進入台電官網，查看台灣各機組發電狀況，果然是燃煤、燃氣等火力發電「全開」，占比高達96.5%，非火電部分，綠電只佔2%，加上儲能1.57%，總共只有3.6%。

翁曉玲指出，今天下午1時30分再看發電狀況，煤氣油發電占73.362%；綠電（含再生能源發電）則占29.978%，約30%。奇特的是，前兩個數字相加，竟然是103.34%，超過百分百；算了幾次都是如此，不知是她眼花，還是台電數字有誤，哪個項目的發電數量有灌水？