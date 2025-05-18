非核家園第2天 立委張啟楷批：拒絕漲電價、用肺發電

今天是台灣非核家園第二天，台灣民眾黨今下午在台中水安宮舉辦「518退貨ㄌㄨㄚˋ」人民要當家宣講最終場，民眾黨立委張啟楷痛批，核三廠2號機運昨停機，火力發電已超過9成，電力就是國力，現在馬上又要漲電價，我們拒絕漲電價，拒絕用肺發電，呼籲讓賴清德退貨下台。

民眾黨今下午在水安宮宣講，除民眾黨主席黃國昌到場，民眾黨多位立委與國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪都登台助講，台中市副市長鄭照新也出席，現場民眾高喊「賴清德退貨」。

民眾黨立委張啟楷表示，總統賴清德上任滿一年，只有做一件事情就是關柯文哲，根據最新民調，賴清德的滿意度只有32%，這樣的總統要下台、退貨。電力就是國力，但核三廠2號機運昨停機，現在一度核電都沒有，以後電會越來越貴，且火力發電已超過9成，我們拒絕漲電價，拒絕用肺發電。

民眾黨立委麥玉珍怒批賴政府是最大詐騙集團，騙人民相信他、投給他，騙人民的血汗錢，但就職一年都沒做事，都在搞迫害，讓人民活在恐慌中。麥玉珍呼籲大家要站出來發聲，還我司法正義，還我公民人權，最後也要大家一起高喊：「把阿北還給我！」

民眾黨立委陳昭姿說，民進黨這一年來沒有政績，只會不斷跳票，尤其是食安跳票，當年說只有美國萊豬進口，現在澳洲萊豬也進口了，且高達80萬公噸，這種無能政府要退貨。

民眾黨立委林憶君說，賴清德提出國防自主，但潛艦國造這麼重要的事情，國防部長卻說不能公開說明，且編多少預算也一問三不知，連海測現在也看不到，開了空頭支票。賴清德常說人民是頭家，卻不斷開芭樂票，浪費人民血汗錢，根本就是國家級的詐騙集團，一年來執政無能，只會用「抗中保台」一直騙人民。

民眾黨立委林國成說，賴清德提出恢復軍事審判制度，民進黨又加碼喊設立「國安法庭」，民進黨這是要準備戒嚴？且台灣近來打詐案件成長154%，賴政府打詐無能，一定要退貨賴清德。