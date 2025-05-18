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非核家園第2天 立委黃健豪批：賴政府能源政策有這3大矛盾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
黃健豪上午受地方里長邀約參加一場活動時表示，把所有資源壓在單一能源上，絕對是國家的重大危機。圖／黃健豪提供
黃健豪上午受地方里長邀約參加一場活動時表示，把所有資源壓在單一能源上，絕對是國家的重大危機。圖／黃健豪提供

今天是台灣非核家園第二天，立法委員黃健豪上午批評，賴政府的能源政策有3大矛盾，在野黨已經比照其他先進國家，修法解決核能發電的限制，美國政府也多次公開提醒賴清德政府，美國可提供核能發電的解決方案。因為，把所有資源壓在單一能源上，絕對是國家的重大危機。

黃健豪舉出的3大矛盾分別是，一、賴政府一邊喊著要淨零碳排，一邊卻繼續倚賴火力發電，方向完全背道而馳。二、口口聲聲強調「國家韌性」、要做產業後盾，但實際上卻讓供電穩定仰賴9成的能源進口。三、民進黨非核家園的夢想達成了，代價卻是全民共同承擔高電價、高碳排。

他說，根據國際原子能總署統計，到今年五月，全世界有417座核反應爐，運轉超過40年以上的有190座，占45.7%，50年以上的有44座，占比10.6%，在符合安全規範下，運轉超過40年並不是特例。

而我國3座核電廠40年期滿即停役，與國際上普遍讓核電廠延役的趨勢背道而馳，也與世界追求淨零碳的理念相違背。連美國在台協會（AIT）在多次公開訪中，都多次談到台灣的能源問題。也在四月二十九日和五月五日明確指出，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方，並可協助引進既有的新興技術，例如小型模組化反應爐，也樂意協助台灣解決核廢料儲存的挑戰。

黃健豪說，能源不只是能源問題，更是國家安全竹的問題。面對中共的灰色地帶行動，我們高度仰賴進口能源的發電結構，根本就是把國家安全交給國際局勢來決定。每一項發電都有外部成本和不同形式汙染，核電或許有核廢料的問題，火力發電也有高碳排和溫室氣體，而風電跟太陽能不只貴、效率低落，也是當代科技無法處理的科技垃圾。我國在面對這些問題時應務實看待，而不是放在單一的非核家園觀點。

藍白立委5月13日聯手修法，立法院通過「核子反應器設施管制法」第六條修法，開啟台灣核電延役的可能。原本設計運轉40年的核電廠，如今得以申請最長20年的執照延長。

黃健豪上午受地方里長邀約，參加一場活動時做以上表示。他在活動中動感受用腳踏車發電，踩了5瓦後換到一瓶現打果汁，並說「能源真的很可貴」。

黃健豪上午受地方里長邀約，動感受用腳踏車發電，踩了5瓦後換到一瓶現打果汁。圖／黃健豪提供
黃健豪上午受地方里長邀約，動感受用腳踏車發電，踩了5瓦後換到一瓶現打果汁。圖／黃健豪提供

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