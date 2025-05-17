迎接非核家園 環團今夜台電前高喊「No Nukes Taiwan」

核三廠二號機今晚停役，結束40年運轉，台灣正式成為東亞第一非核家園。台灣環境保護聯盟今晚在台電大樓前舉辦「落實非核家園、反對核電重啟」迎接非核家園晚會，接近晚間10點，逾50人齊聲高喊「非核家園No Nukes Taiwan,No Nukes Asia」，主辦單位也在台電大樓打上文字投影。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠說，從1978年12月核一廠一號機商轉至今，台灣度過了1萬6965天有核能發電的日子，感謝上天眷顧台灣，讓台灣人民平安度過1萬天多有核能的日子，也感謝核電廠工作人員堅守崗位，過去雖小事故不斷，但從未發生重大核能災變。

他說，本來是值得慶祝的日子，但可惜這兩年國內外政治情勢改變，在野黨挾持立院多數席次，聯手修正核管法，讓執照屆期的核電廠有機會重啟，也打算推動核三續轉公投，「非核家園可以持續多少天，不是我們可以決定的」，大家有責任跟義務繼續奮戰，在公投過程說服台灣老百姓投下不同意票，讓老舊電廠安然離開，真正邁入非核家園。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣也說，台灣還有很多擁核者希望恢復核電，多年來反核歷經無數戰役，如果8月23日還有一場公投，環團也會正面迎戰，也相信這會是最後一戰，台灣會真正進入核電歸零。

非核亞洲論壇這兩日在台灣舉行，與會者今晚也到場共襄盛舉。非核亞洲論壇日本事務局代表Toach說，核電就是建築在謊言之上，只要有核電，政府就會持續說謊、資訊不會被公開，民主自然無法存在，他知道台灣仍有人想重啟核電廠，但不論是經濟面、核廢料處理面，核電都沒有未來。台灣停止核電是民主的結果，作為亞洲民主先進國，台灣要繼續走在亞洲最前線，以台灣為起店，亞洲終將成為非核家園。

台灣環保聯盟創會會長施信民細數1988年曾與一群教授到台電前靜坐3天，該年4月份環盟舉辦一連串反核活動，時至至日終於實現非核家園願景，他說這是很多人共同努力的結果。

但施信民擔心，823核三重啟公投這一戰若沒有打贏，非核家園就會有變數。他說，核三廠位於屏東，北部人口密集縣市的民眾會認為那是遠在恆春的核電廠，會為了用電需求投贊成票，如何讓北部民眾知道重啟核三對台灣是不好的事，這是未來要做的工作。