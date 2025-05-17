卓榮泰宣告進入無核時代 夏季用電高峰仍安全

台電核三廠2號機運轉執照今天到期，行政院長卓榮泰表示，核三2號機將於晚間10時解聯，午夜停止運轉，正式除役，台灣將進入無核時代，且因燃氣機組及光電等加入供電行列，估計夏季用電高峰時，安全備轉容量率日尖峰落在10%以上、夜尖峰也有7%以上。

台電稍早說明，核三2號機自1985年5月18日商轉，40年運轉執照期間發電度數至今日累積約2741.6億度。因應執照屆期停機，今天下午1時起逐步降載，約晚間10時系統解聯，並於晚間12時左右進入安全停機狀態。

卓榮泰晚間透過臉書指出，2011年3月11日，日本福島核災後，前總統馬英九宣布核一、核二、核三不延役，封存核四廠；前總統蔡英文也提出「非核家園」宣言，時至今日，核三廠2號機將於晚間10時解聯、午夜停止運轉，正式除役，台灣終於真正進入無核時代。

他強調，國家的動能不會因此減少，支撐民生產業的電力不會降低，因為今年全年台電新增裝置容量約481.3萬瓩，遠遠超過除役核三廠2號機的95.1萬瓩，可以無縫接軌、無虞取代，包含今年上半年，大潭電廠7號機（91.3萬瓩）及興達電廠新1號機（130萬瓩）可完成滿載調度測試，因應夏季尖峰用電需求。

卓榮泰說明，第二，今年下半年另規劃有興達新2號機（130萬瓩）及台中新1號機（130萬瓩）上線；第三，光電與風電部分，今年還有約350萬瓩將陸續加入，全年發電量可達323億度，較去年成長約61億度。

面對夏季用電高峰即將到來，卓榮泰也提到，在經濟部與台電的規劃與努力下，預估安全備轉容量率可以維持日尖峰10%以上、夜尖峰7%以上，請民眾安心。

除供電無虞，卓榮泰解釋，因為政府過去推動第一次能源轉型，展綠、增氣、減煤及各項環保措施，台電的火力電廠空污排放量已大幅下降7成，加上再生能源的擴增，目前台灣因發電所產生的空污量，遠低於國內3座核電廠運作時期。

談到未來能源發展，卓榮泰指出，行政團隊將持續按總統賴清德指示的第二次能源轉型計畫推進，發展多元綠能、深度節能、先進儲能及強化電網韌性安全，光電、風電之外，也會加速推動地熱、小水力發電等，再生能源占比明年底將達到20%的目標。

卓榮泰說，現在台灣供電無虞，減碳、減空污也持續進行，穩定供電是政府對民眾的承諾，更是台灣對世界的承諾，這都是國家前進的正確方向，也就是引水人的工作。