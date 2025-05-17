反核團體集聚台電大樓 迎接非核家園

台灣環境保護聯盟、非核亞洲論壇，晚上在台電大樓前舉辦「非核亞洲論壇」與非核家園晚會。適逢台灣核三廠2號機組運轉執照將於2025年5月17日屆滿40年而停止運轉，台灣也將正式成為東亞第一個非核家園國家。為見證此一歷史時刻，本屆「非核亞洲論壇」特地在台灣台北舉行。

核三廠2號機於晚間八點已經降載到50％左右，十二降載到零並斷連後，台灣將正式進入「非核家園」。

「非核亞洲論壇」。32年前在日本、韓國與台灣等國家反核人士的倡議下，在日本東京舉辦首屆國際會議。32年來，亞洲地區非核運動的力量，在各國非核團體的緊密交流合作下，得以更緊密的連結與茁壯。