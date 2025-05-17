徐富癸：再見核三廠 謝謝恆春半島的包容與堅持

核三廠昨晚停役，全廠進入廿五年除役期，台灣進入無核電時代。選區位在核三廠的民進黨立委徐富癸今天臉書表示，屏東、恆春，應該是能源新時代的起點，而不是過去的句點。再見核三廠，也謝謝恆春半島的包容與堅持，接下來要一起迎向一個更穩定、更公平的能源未來。

徐富癸指出，陪伴恆春半島四十年的核三廠走入歷史，正式除役，不只是台灣能源政策的一部分，更是一段在地生活的記憶。它曾帶來工作機會，曾推動地方發展，也讓大家學會面對風險、學會用堅韌守護家園，這是一段屬於屏東、屬於台灣的共同記憶。

徐富癸說，他和許多核三員工、家庭聊過天，他們說這份工作不只是飯碗，同時也是一份對安全的承諾和使命，他也聽見在地鄉親的心聲，除役後的經濟轉型、能源轉軌，大家有期待，也有不安。

徐富癸表示，要和大家報告，其實政府已有配套，核三執照屆滿後，依照最新的回饋要點，地方會持續獲得高低階放射性廢棄物貯存及除役回饋金，家園復育計畫也會持續推進，和除役前的金額相當，一直到廠址復原為止，整體除役期長達25年。

徐富癸指出，他是屏南的立委，必定會站在第一線，不只監督除役的安全，也爭取合理的在地轉型機會，包含替代電力的配置、在地就業的再培訓、場址再利用的長期規畫。

徐富癸說，核三廠的設立，已是恆春半島對於全國能源需求的特別犧牲，不會再讓恆春因為除役再被冷落，屏東不能再一次被犧牲、被邊緣化。核三廠是當年十二大建設的產物，落在馬鞍山下、南灣之側，在墾丁國家公園設立前就已動工，成了國家公園裡的另類自治區。

徐富癸表示，政府把核能發電廠設在恆春、又把國家公園設在墾丁，想問的是國家對這片土地，究竟抱持著什麼樣的期許？又是否願意投注同樣的資源與責任，給恆春一個新的未來？

徐富癸指出，台灣有最好的風場、最熱情的太陽，綠能潛力世界有目共睹，呼籲國民黨、民眾黨別再用綠電太貴的話術，來掩飾對核能復辟的渴望。

徐富癸說，真正昂貴的是核廢料的代價，以及風險換來的便宜，無論是除役還是延役，都應該建立在科學驗證、嚴謹審核和社會共識之上，不是情緒操作、也不是政治算計，再強調一次，核安不能打折、安全無法妥協。

徐富癸表示，能源轉型，是台灣的國安議題，也是地方生計的關鍵。這場轉型不能只有北部在談，也不能讓南部承擔最多卻分得最少。