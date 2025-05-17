核三除役倒數 40年老鄰居話當年語帶不捨

核三廠今天除役，結束40年發電。雖然核三只是停止發電，還有25年的除役期仍繼續存在，但周邊居民聊到這個40年的鄰居，還是會有依依不捨的感情，對於核三提供就業機會、發放回饋金等多持正面看法，也希望核三停役後不要影響到百姓用電。

今天核三廠大門口外一如往常，有包商車輛進出，並並未有相關團體或民眾有行動，前往表達立場或訴求，也無遊客前往拍照。另核三廠表示，機組於停機期間可能會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，是正常現象，民眾不用驚慌，今日也並未見到核三廠排出白煙。

廖姓居民家就住在核三廠對面，只隔著一條馬路。他說核三廠40年來，對國家經濟發展及民生用電都有功勞，帶來就業機會也兼顧地方發展，有很多年輕人都在裡面工作，「有功勞也有苦勞」。政府說未來要用綠電取代核電，較無汙染，但還是要夠用比較重要。

他說跟核三當鄰居這麼久了，中間免不了有些插曲，曾經晚上火警，一堆消防車、救護車在大門口，讓鄰居很擔心，但還是相信核三廠人員的應變能力。回想起核三廠每次大修時都很熱鬧，人車出出入入，未來或許就看不到了，只能當成回憶。

李姓居民說，核三廠在蓋時他就住在這裡了，當時有人反對，但已經蓋下去也沒辦法了。40多年來遇到過核三廠很多事故，大家都會怕，雖然最後都沒事，但核三廠應該要即時讓百姓知道是什麼原因，嚴不嚴重，大家才能安心。

對於核三廠除役後將轉型光電場，他說並不反對，只是擔心電會不夠用，希望政府能保證電力足夠。若要重啟核三不但麻煩也浪費錢，而且核廢料問題也無法解決，繼續放在核三廠裡百姓也會擔心是不是安全。