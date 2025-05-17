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核三除役倒數 40年老鄰居話當年語帶不捨

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠今日將結束長達40年運轉，最後一天核三廠大門口並無相關團體或民眾前往表達立場或訴求，也無遊客前往拍照。記者潘奕言／攝影
核三廠今日將結束長達40年運轉，最後一天核三廠大門口並無相關團體或民眾前往表達立場或訴求，也無遊客前往拍照。記者潘奕言／攝影

核三廠今天除役，結束40年發電。雖然核三只是停止發電，還有25年的除役期仍繼續存在，但周邊居民聊到這個40年的鄰居，還是會有依依不捨的感情，對於核三提供就業機會、發放回饋金等多持正面看法，也希望核三停役後不要影響到百姓用電。

今天核三廠大門口外一如往常，有包商車輛進出，並並未有相關團體或民眾有行動，前往表達立場或訴求，也無遊客前往拍照。另核三廠表示，機組於停機期間可能會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，是正常現象，民眾不用驚慌，今日也並未見到核三廠排出白煙。

廖姓居民家就住在核三廠對面，只隔著一條馬路。他說核三廠40年來，對國家經濟發展及民生用電都有功勞，帶來就業機會也兼顧地方發展，有很多年輕人都在裡面工作，「有功勞也有苦勞」。政府說未來要用綠電取代核電，較無汙染，但還是要夠用比較重要。

他說跟核三當鄰居這麼久了，中間免不了有些插曲，曾經晚上火警，一堆消防車、救護車在大門口，讓鄰居很擔心，但還是相信核三廠人員的應變能力。回想起核三廠每次大修時都很熱鬧，人車出出入入，未來或許就看不到了，只能當成回憶。

李姓居民說，核三廠在蓋時他就住在這裡了，當時有人反對，但已經蓋下去也沒辦法了。40多年來遇到過核三廠很多事故，大家都會怕，雖然最後都沒事，但核三廠應該要即時讓百姓知道是什麼原因，嚴不嚴重，大家才能安心。

對於核三廠除役後將轉型光電場，他說並不反對，只是擔心電會不夠用，希望政府能保證電力足夠。若要重啟核三不但麻煩也浪費錢，而且核廢料問題也無法解決，繼續放在核三廠裡百姓也會擔心是不是安全。

董姓居民說，與核三廠當了40年鄰居，要除役了當然會覺得有點不捨。核三廠不僅帶來工作機會，還有回饋機會，他的小孩讀書以來都有拿過核三廠提供的獎學金。也希望未來轉型光電場不要影響環境生態，光電板真的很醜，還把樹都砍光了。

核三廠今日結束長達40年運轉，遠方的南灣沙灘上許多遊客戲水，核三廠表示機組於停機期間可能會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，是正常現象，今日並未見到核三廠排出白煙。記者潘奕言／攝影
核三廠今日結束長達40年運轉，遠方的南灣沙灘上許多遊客戲水，核三廠表示機組於停機期間可能會有乾淨的白色水蒸汽排放至廠房外，是正常現象，今日並未見到核三廠排出白煙。記者潘奕言／攝影

核三廠

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