核三廠今停役 環盟：台灣邁向永續發展里程碑 不該走回頭路

核三廠2號機今晚將停役，結束40年運轉，台灣正式成為東亞第一非核國家。台灣環境保護聯盟聲明，核三停役實踐了「環境基本法」第23條對人民的承諾，這是台灣發展邁向永續發展的重要里程碑，盼政府大聲宣告國人此一重大成果。台灣已在非核展綠的能源轉型路上，不該走回核電老路，也呼籲在野黨不應罔顧台灣人民安全。

核三廠2號機40年運轉執照今到期，中午1時後機組逐步降載，並將於晚間解聯、安全停機，屆時台灣正式成為「非核家園」。台灣環境保護聯盟聲明，台灣自核一廠一號機於1978年底開始商轉至今，有46年多的核能發電時間，期間三個核電廠發生過許多異常或違規事故，僥倖沒釀成重大事故，要感謝參與營運操作的台電員工及監督管制人員，也要感謝倡議和支持非核家園的民間團體、政治人士。我們更應該珍惜上蒼給予的幸運。

環盟表示，核三停役實踐了環境基本法第23條對人民的承諾，這是台灣發展邁向永續發展的重要里程碑，希望政府大聲告知國人此一重大成果。環盟強調，台灣沒有發展核電的條件，難以承受重大核災發生，台灣已在非核展綠的能源轉型路上，不應再走回依賴危險、昂貴、遺害萬年的核電老路，特別是在台海日漸緊張的局勢下，讓老舊的核電廠延役更是置全民於更大的核災風險之中。

環盟提醒，台灣雖在今日正式成為非核國家，台灣國內外擁核勢力仍然龐大，環盟提醒，我們仍然面對確保非核家園的強大挑戰。如立法院13日通過核管法修法，停役機組隨時可申請繼續運轉，民眾黨提出的核三續轉公投提案也逕付二讀、即將通過，必須嚴厲譴責國民黨、民眾黨為遂行政治惡鬥目的，不顧老舊核電廠核安風險，罔顧全民安全。

環盟進一步說，我國三座核能電廠都是在馬前總統任內宣布不延役，目前都已依除役規定辦理除役相關事宜，民眾黨前主席柯文哲曾於2014年與環盟站在一起反對核四；現任民眾黨主席黃國昌過去幾年更曾多次公開支持反核，呼籲藍白立委尊重民意、信守承諾，不應再為了杯葛執政黨，以缺電和減碳為由毀棄承諾，逼迫行政院重啟老舊核電廠。

環盟也呼籲全體台灣人、亞洲人民正視核電危險、昂貴、遺害萬年的本質，支持「非核家園」政策，團結人民力量對抗核電利益集團在台灣的反撲、在亞洲各國擴張，讓各國人民早日擁有一個安全、健康、舒適、美麗而永續的家園。