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核三今停役 在地綠委徐富癸籲藍白別用「綠電太貴」讓核能復辟

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠今天除役，立委徐富癸在臉書發文呼籲國民黨、民眾黨別用「綠電太貴」話術掩飾對核能復辟的渴望。圖／取自徐富癸臉書
核三廠今天除役，立委徐富癸在臉書發文呼籲國民黨、民眾黨別用「綠電太貴」話術掩飾對核能復辟的渴望。圖／取自徐富癸臉書

核三廠今天除役，立委徐富癸也在臉書發文，寫道「再見核三廠，謝謝恆春，謝謝屏東。」他重申除役後給地方的回饋金不會減少，也呼籲國民黨、民眾黨別用「綠電太貴」話術掩飾對核能復辟的渴望，真正昂貴的是核廢料的代價及風險換來的便宜。

徐富癸寫道「謝謝我們一起走過的四十年…今天陪伴恆春半島40年的核三廠走入歷史，正式除役。它不只是台灣能源政策的一部分，更是一段在地生活的記憶…屬於屏東、屬於台灣的共同記憶。」

他說曾與許多核三員工、家庭聊過天，他們說這份工作不只是飯碗，同時也是一份對安全的承諾和使命。也聽見在地鄉親的心聲，除役後的經濟轉型、能源轉軌，大家有期待，也有不安。

他強調，政府已有配套，核三執照屆滿後，依照最新的回饋要點，地方會持續獲得高低階放射性廢棄物貯存及除役回饋金，家園復育計畫也會持續推進，和除役前的金額相當，一直到廠址復原為止，整體除役期長達25年。

徐富癸表示，身為屏南立委必定會站在第一線，不只監督除役的安全，也爭取合理的在地轉型機會。核三廠設立已是恆春半島對於全國能源需求的特別犧牲，他不會再讓恆春因為除役再被冷落，屏東不能再一次被犧牲、被邊緣化。

他提到，台灣有最好的風場、有最熱情的太陽，綠能潛力世界有目共睹。也呼籲國民黨、民眾黨，別再用「綠電太貴」的話術，來掩飾對核能復辟的渴望，真正昂貴的，是核廢料的代價，以及風險換來的便宜。

他強調，無論是除役還是延役，都應該建立在科學驗證、嚴謹審核和社會共識之上，不是情緒操作、也不是政治算計。核安不能打折、安全無法妥協。屏東、恆春應該是能源新時代的起點，而不是過去的句點。接下來我們要一起迎向一個更穩定、更公平的能源未來。

核三廠

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