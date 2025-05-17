與核三廠當鄰居逾40年 居民：曾經熱鬧就當回憶

核三廠今天在2號機停機後正式除役，結束40年商轉，家住在與核三廠只隔1條的馬路廖姓居民說，多年鄰居，中間即使有意外插曲，面對將結束任務，曾經的熱鬧就只能當回憶了。

鄰近墾丁南灣的核三廠，建廠計畫在1978年開始，共有兩部機組，一號機於1984年7月商轉，去年7月停機，二號機則於1985年5月商轉，在今晚將停機，核三廠今晚過後正式除役，台灣也將進入非核家園。

今天上午核三廠外，一如往常有包商車輛進出，並未有民眾任何行動。昨天廠方也舉辦感恩茶會，包含主管、員工及包商等100多人參加，享用簡單的點心及飲品，一起回顧核三廠40多年來點滴。

廖姓居民告訴中央社記者，核三廠多年來對國家經濟發展、民生用電都認真在運作，且帶來很多就業機會，讓年輕人可以在地工作，也兼顧地方發展，說實在「有功勞也有苦勞」。

廖姓居民說，當鄰居這麼久了，中間免不了有插曲，但相信核三廠人員的應變能力；回想起核三廠每次大修時都熱熱鬧鬧有多人進出，未來或許看不到了，也只能當成回憶。

董姓民眾說，自己的小孩讀書以來，也都有拿過核三廠提供獎學金，不僅給大家帶來工作機會，還有回饋，要停機真的有種捨不得的感情。

恆春鎮長尤史經表示，共處逾40年之久，恆春在居民生活普遍受到核三廠員工及外包商在當地的消費，隨著消費增加，讓許多家庭收入也跟著增加，每年對公所的回饋機制也不錯，除役後，未來對於社團、急難救助及活動補助的經費將會減少，都會受到影響。

核三廠除役後將轉型光電廠。李姓民眾說，希望政府能保證電力足夠，若是要重啟核三廠也是麻煩，不論如何在地區民都希望有安全的發電廠。