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核三今停役 周春米：未經實質審核絕不讓核三延役重啟

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
核三廠今天將結束長達40年運轉，屏東縣長周春米也在臉書表達立場。記者劉學聖／攝影
核三廠今天將結束長達40年運轉，屏東縣長周春米也在臉書表達立場。記者劉學聖／攝影

核三廠今晚10點解聯停機，12點置入控制棒後，將結束長達40年運轉。屏東縣長周春米也在臉書寫道「核三廠2號機絕不可能在未經實質審核下，直接延役甚至立刻重啟」、「絕不會讓草率修法決定屏東人的未來，沒有安全，一切免談」表達立場。

周春米寫道「2025年5月17日，是台灣能源史上的關鍵時刻！位於恆春半島的核三廠2號機，依照計畫正式除役，標誌著台灣邁向『非核家園」』新篇章。」「作為屏東縣長，我懷著五味雜陳的心情，向這座走過40年風雨的核電廠道別。」

她說，「今天不只是關掉一座電廠，更是開啟一條永續轉型的新道路…屏東縣監督核能安全會會持續監督核廢料處置與核安問題，縣府一定為鄉親的權益與安全嚴格把關。」

周春米表示，世界各國對於核電，無論是終止、延役或重啟，都是經過嚴謹的科學驗證程序…縱使藍白兩黨粗暴通過「核管法」，核三廠2號機絕不可能在未經實質審核下，直接延役甚至立刻重啟。

她說，屏東好不容易走到非核家園，恆春半島鄉親終於不用再受核安危險憂慮，往前走的過程中，需要更民主、更安全。縣府會持續強化核安把關機制，絕不會讓草率修法決定屏東人的未來，沒有安全，一切免談。

周春米也提到，賴清德總統已明確表示，台灣不斷透過社會對話與公民運動，讓「非核家園」不只一次形成朝野共識，才能走到現在，支撐了台灣的永續發展。賴總統也向國人保證，「現在的台灣並不缺電」，到2032年前絕對可以穩定供電。

周春米說，政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。目前台灣再生能源發電占比已達近三分之一，縣府積極推動再生能源、綠電自主、綠電憑證，打造南台灣的低碳能源示範基地；同時強化韌性電網佈建，讓屏東在國際「淨零轉型」潮流中站穩腳步。

核三廠

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