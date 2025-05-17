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台東設陸域風力發電？ 彭啓明：不鼓勵也不會支持

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東東海岸有廠商擬設置陸域風力發電機，引起當地居民反彈，環境部長彭啓明今到長濱鄉及成功鎮海岸線，並聆聽地方鄉鎮長與居民聲音。記者尤聰光／攝影
台東東海岸有廠商擬設置陸域風力發電機，引起當地居民反彈，環境部長彭啓明今到長濱鄉及成功鎮海岸線，並聆聽地方鄉鎮長與居民聲音。記者尤聰光／攝影

台東東海岸有廠商擬設置陸域風力發電機，引起當地居民反彈，立委陳瑩及莊瑞雄邀請環境部長彭啓明視察長濱鄉及成功鎮海岸，並聆聽地方鄉鎮長與居民聲音。彭強調，台東這麼美麗的地方，一定會好好的保留和維護，在沒有大家同意下，絕不允許去破壞。

彭啓明說，陸域風機基本上它會造成低頻噪音、炫影及震動，所以對於居民的確是有很大的影響，因此，設置陸域風機環境部有機制，像規定500公尺有建築物，一定要去做環評審查，另依原住民基本法也要說明溝通取得共識，環境部立場不鼓勵，也不會支持。

今天彭啓明在陳瑩及莊瑞雄邀請下，安排現勘畜牧糞尿處理、東海岸風電及垃圾掩埋場現況行程，其中最受大家關注的東海岸風電議題，彭特別前往長濱鄉和成功鎮海岸線視察，聆聽地方鄉鎮長與在地居民聲音，地方堅決表達反對設置陸域風機，希望環境部與地方站在一起。

莊瑞雄表示，針對台東欲設置陸域風機問題，彭啓明不是來拆彈，而是讓它連蛋都孵不出來，事實上地方不反對綠能，而是必須是適合的綠能，陸域風機就不適合出現在台東。陳瑩說，她在環衛委員會裡，一定緊盯著環境部和經濟部，不允許陸域風機通過。

彭啓明也針對零核後台灣會不會有空汙問題再次說明表示，未來燃氣發電因分散在北中南，環境部有算過推估PM2.5一年的平均不到0.003。 所以核三停機後，對空汙影響幾乎是微乎其微，國人可以放心，畢竟台灣所謂的移動汙染源，生活汙染已經超過固定汙染源了，所以基本上環境部會很努力的讓民眾知道空汙的來源絕對不是只有電廠。

另原定今年暑假欲興建完成的蘭嶼及綠島「垃圾倉儲」恐無法如願。彭啓明強調，目前蘭嶼還沒有送相關計畫，綠島補件也未收到，環境部會督促2鄉趕快送計畫，加緊協助輔導興建。

環境部長彭啓明（中）表達立場不鼓勵，也不會支持陸域風電設置台東。記者尤聰光／攝影
環境部長彭啓明（中）表達立場不鼓勵，也不會支持陸域風電設置台東。記者尤聰光／攝影

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