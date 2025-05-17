台灣走入非核 朱立倫：沒電講什麼發展AI 「攏豪小欸」

國民黨主席朱立倫今為國民黨立委王鴻薇，街頭宣講反罷免，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。朱立倫全程幾乎以閩南語宣講，他談到今日台灣正式走入非核家園，現在需要電，沒有電說什麼AI、科技，那都講假的，「嘿攏豪小欸」。

朱立倫說，民進黨上任後就一直在搞鬥爭，大罷免講白的就是「選輸不甘願」，就是要重選。如果照民進黨邏輯，台灣以後改一年選一次好了，讓社會變亂。全世界找不到任何一個民主國家，總統或執政黨要罷免在野黨國會議員，這是真正的反民主，哪有這種道理？民進黨搞無差別待遇，只要反對民進黨的都罷免，哪有這種道理？

朱立倫表示，王鴻薇認真為選區努力，每天都跟地方鄉親在一起，這是最好的立委。如果有不滿意，可以告訴她怎麼做，如果她可以改進是最好，再不滿意就4年後換掉，這不是民主嗎？現在用大罷免，欺負在地民意，4分之1的人就要來改變超過半數的人的意見。

朱立倫表示，上周，立法院三讀通過每年增加五天國定假日，觀光、旅遊的店家才賺大錢，這也是促進商業的做法。民進黨有夠傲慢，從頭到尾反對到底，每一天、每一條都反對，他們現在說「大罷免成功就要收回去，不讓我們放假」。

朱立倫指出，這周二，王鴻薇擔任國民黨立院黨團書記長，堅持讓台灣核電能繼續延役20年，同時重啟核電。現在需要電，沒有電說什麼AI、科技，那都講假的，「嘿攏豪小欸」。電最重要，而且要便宜的電，核電一度才1.1元，且要乾淨的電，不要造成汙染。

朱立倫提到，民進黨現在要搞兩樣，第一是「用肺發電」，用火力發電；第二要做光電，屏東就要改為光電廠。「講難聽的，這是要汙走我們的錢」，因為光電一度電就5元半，核電一度電才1.1元。台灣今天開始就沒有核電，民進黨很開心，說達到非核家園，非核家園要有電，要有足夠的能源，民進黨卻讓台灣的電不夠，又用汙染的電、髒髒的電，造成空汙，用肺發電，這都是不對的。

朱立倫稱讚，王鴻薇在立法院都在做對的事情。這兩天在討論，接下來要「還錢於民」。關稅戰影響很大，所有受到損失的產業、百姓要如何補償、幫忙，國民黨堅持4000多億每一分毫都用在百姓，用在勞工，用在中小企業。每個人要普發現金1萬元，錢用在補給勞工、中小企業。

朱立倫強調，民進黨說「要用在國防」，是可以用在國防，但不是這條錢。國防預算是另外一條。最好的立委要靠大家共同支持，大家一定要出來投不同意罷免票，民進黨就是要靠大家不出來，4分之1的人就能罷免王鴻薇。

國民黨台北市議員柳采葳說，民進黨怕王鴻薇，因為王鴻薇太會監督，怕民進黨見不得光的事情被揭開。