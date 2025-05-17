賴瑞隆稱非核是朝野共識 李彥秀酸：對國民黨立場狀況外

核三廠今晚停役，台灣正式走入非核家園。民進黨立委賴瑞隆聲稱，非核家園是朝野共識。國民黨立委李彥秀表示，賴瑞隆對國民黨的能源政策立場完全「狀況外」，國民黨長期主張「不能將核電排除在能源政策的選項之外」，民進黨用意識形態凌駕能源政策，才是台灣發展的最大破口。

國民黨日前在立院推動三讀「核管法」修正案，新增核電廠運轉執照換發後最長可延役20年等規定，並重申要審慎考量核電選項，但賴瑞隆今表示，非核家園是朝野共識。賴說，早在2002年「環境基本法」修法後，就將非核家園入法，台灣經過20多年，終於正式走入非核家園，賴清德總統也說過到2032年以前用電量是無虞的，非核家園也讓台灣更加安全。

李彥秀說，顯然賴瑞隆對國民黨的能源政策立場完全狀況外。國民黨長期主張，不能將核電排除在能源政策的選項之外，並透過「以核養綠」戰略路徑發展再生能源，最後達到「非碳家園」的永續環境目標。

李彥秀指出，根據TVBS民調中心最新民調顯示，民眾對賴政府「能源政策」的滿意度僅有32%，不滿意度高達57%，在11個政策項目上僅略高於「司法改革」倒數第二。

李彥秀提到，賴清德總統說「2032以前台灣不缺電」，不僅民眾缺乏信心，全國工總2015年就呼籲政府重視缺電問題，十年過去了，缺電問題依舊而且更加嚴峻，行政院自己都承認，2023年北部供需差距200億度，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心；而企業最需要的綠電，民進黨光電發展目標更是連續六年跳票。

李彥秀強調，能源問題不僅涉及經濟發展、民生安定，更直接關係到國家安全與社會韌性，民進黨持續用意識形態凌駕能源政策，才是台灣發展的最大破口。