快訊

不倫人夫代價太大！永野芽郁首露面「淚崩謝罪」

114會考／數學也傳作弊！3考生東張西望「想看隔壁答案」 34件因文具違規

影／這麼巧同一隊！宜蘭冬山龍舟競渡鹿埔村1日兩度沉船

賴瑞隆稱非核是朝野共識 李彥秀酸：對國民黨立場狀況外

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。記者林俊良／攝影
國民黨立委李彥秀。記者林俊良／攝影

核三廠今晚停役，台灣正式走入非核家園。民進黨立委賴瑞隆聲稱，非核家園是朝野共識。國民黨立委李彥秀表示，賴瑞隆對國民黨的能源政策立場完全「狀況外」，國民黨長期主張「不能將核電排除在能源政策的選項之外」，民進黨用意識形態凌駕能源政策，才是台灣發展的最大破口。

國民黨日前在立院推動三讀「核管法」修正案，新增核電廠運轉執照換發後最長可延役20年等規定，並重申要審慎考量核電選項，但賴瑞隆今表示，非核家園是朝野共識。賴說，早在2002年「環境基本法」修法後，就將非核家園入法，台灣經過20多年，終於正式走入非核家園，賴清德總統也說過到2032年以前用電量是無虞的，非核家園也讓台灣更加安全。

李彥秀說，顯然賴瑞隆對國民黨的能源政策立場完全狀況外。國民黨長期主張，不能將核電排除在能源政策的選項之外，並透過「以核養綠」戰略路徑發展再生能源，最後達到「非碳家園」的永續環境目標。

李彥秀指出，根據TVBS民調中心最新民調顯示，民眾對賴政府「能源政策」的滿意度僅有32%，不滿意度高達57%，在11個政策項目上僅略高於「司法改革」倒數第二。

李彥秀提到，賴清德總統說「2032以前台灣不缺電」，不僅民眾缺乏信心，全國工總2015年就呼籲政府重視缺電問題，十年過去了，缺電問題依舊而且更加嚴峻，行政院自己都承認，2023年北部供需差距200億度，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心；而企業最需要的綠電，民進黨光電發展目標更是連續六年跳票。

李彥秀強調，能源問題不僅涉及經濟發展、民生安定，更直接關係到國家安全與社會韌性，民進黨持續用意識形態凌駕能源政策，才是台灣發展的最大破口。

國民黨 李彥秀 核三廠 能源政策 賴瑞隆 非核家園

延伸閱讀

台灣進入無核電時代 賴瑞隆：非核家園是朝野共識

歡樂馬戲來高雄...Focasa Circus凹子底開演 免費入場

高雄市長初選「選邊站」菊系議員率先表態挺賴瑞隆

吳欣岱又翻車 藍秀公文批：想當立委先從不造謠開始

相關新聞

今正式非核 許宇甄：缺少穩定核電 台灣錯過AI發展機會

核三廠2號機將在今日下午開始降載、晚上10時解聯，18日凌晨零時前正式停機。國民黨立委許宇甄表示，堅持以綠能取代核能，高...

台東設陸域風力發電？ 彭啓明：不鼓勵也不會支持

台東東海岸有廠商擬設置陸域風力發電機，引起當地居民反彈，立委陳瑩及莊瑞雄邀請環境部長彭啓明視察長濱鄉及成功鎮海岸，並聆聽...

台灣走入非核 朱立倫：沒電講什麼發展AI 「攏豪小欸」

國民黨主席朱立倫今為國民黨立委王鴻薇，街頭宣講反罷免，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。朱立倫全程幾乎以閩南語宣講，他談到今...

陳其邁形容核三是「40年老車」 延役重啟需先取得社會共識

核三廠今晚停役，台灣進入「無核電時代」，高雄市長陳其邁今中午被問到如何看無核時代的電力供應，他提到未來台灣電力供應需配合...

賴瑞隆稱非核是朝野共識 李彥秀酸：對國民黨立場狀況外

核三廠今晚停役，台灣正式走入非核家園。民進黨立委賴瑞隆聲稱，非核家園是朝野共識。國民黨立委李彥秀表示，賴瑞隆對國民黨的能...

台灣進入無核電時代 賴瑞隆：非核家園是朝野共識

核三廠今晚停役，全廠進入廿五年除役期，台灣進入無核電時代。國民黨日前在立院推動三讀「核管法」修正案，新增核電廠運轉執照換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。