今正式非核 許宇甄：缺少穩定核電 台灣錯過AI發展機會

核三廠2號機將在今日下午開始降載、晚上10時解聯，18日凌晨零時前正式停機。國民黨立委許宇甄表示，堅持以綠能取代核能，高昂的代價是每年需多花上千億元的代價發電，全世界都在爭取AI發展的領導地位，AI需要大量電力支撐，台灣實質非核後，會導致用電不穩、電價上漲，民進黨的錯誤能源政策不僅浪費國家資源，更可能讓台灣錯過AI時代的機會。

許宇甄表示，今天過後，台灣將邁入無核能發電時代，雖然立法院已立法通過核能延役修法，但民進黨若仍執迷不悟，不願改變既定政策，堅持以綠能取代核能，高昂的代價是每年需多花上千億元的代價發電，這筆經費不該由全民埋單。能源政策攸關國家安全，不該淪為政治角力戰場，不該被民進黨意識形態綁架，更不該變成綠友友賺錢的提款機。

許宇甄指出，當世界多數已開發國家審視能源政策，重新興建新核能或讓舊機組延役時，台灣卻反其道而行，選擇全面淘汰核能發電。這項決策非但未能解決台灣能源轉型問題，反而造成電價高漲、供電不穩與碳排增加等問題。民進黨錯誤的能源政策若不改變，不僅會直接反映在全民生活成本之上，還會造成國安風險，這種誤國害民的政策若不改變，獲利的只會是綠友友們，而所有負面代價都將由全民買單。

許宇甄再指出，台灣三座核能電廠在運作高峰期，每年總計可發電400億度，每度發電成本平均只要1元；反觀再生能源每度平均成本5元，天然氣發電每度3.5元，若三座核電廠能延役發電，每年可為台灣省下1000億元至1600億元，省下的錢可以用來充實國防經費，也能補貼勞保、健保，減輕人民負擔。

許宇甄認為，能源政策是工程問題、科學問題，其本質應該是在「安全、價格、穩定性、環保」之間取得平衡，不該淪為政黨意識形態攻防的政治問題。非核政策推動後，不僅電價漲翻天，整體發電結構變得更加依賴天燃氣與燃煤，對天然氣發電依賴度提升至55%，燃煤則為32%，這種高度依賴進口能源、又碳排嚴重的組合，讓台灣在國際碳稅制度與淨零碳排壓力下，處於極不利位置。為了減排又要建構大量再生能源發電，導致電價高漲，要解決這種惡性循環狀態，唯有讓核能延役才能解決。

許宇甄呼籲，核能發電是既穩定又低碳的選項，全世界主要國家都在重啟核能，不使用核能要達到2050淨零碳排的目標，幾乎不可能。賴政府應該重新檢討錯誤能源政策，不要將能源政策當成政治籌碼。非核政策雖然是出於環保與安全考量，但在缺乏配套與穩健可行的替代方案下，不宜貿然推動。非核家園的缺點已直接反應在台灣碳排上升與能源價格高漲，卓內閣應該懸崖勒馬，依新修正「核管法」啟動核能延役計畫。

許宇甄強調，能源問題是國安問題，更是民生、經濟問題。當政治口號凌駕專業決策，最終受苦的是全民。全世界都在爭取AI發展的領導地位，AI需要大量電力支撐，台灣實質非核後，會導致用電不穩、電價上漲、空氣品質下降、產業競爭力受損，民進黨政府不要對此視而不見。不要讓政治口號、政黨意識形態主導國家能源政策。應以科學、數據與國際經驗為依據，重新評估核能在台灣能源轉型中的定位。民進黨的錯誤能源政策不僅浪費國家資源，更可能讓台灣錯過AI時代的機會。