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台灣進入無核電時代！核三今停役 竟然接著下一盤光電大棋

聯合報／ 記者潘奕言黃婉婷／連線報導
核三廠園區將轉型成恆春半島最大的太陽能光電區。記者劉學聖／攝影
核三廠園區將轉型成恆春半島最大的太陽能光電區。記者劉學聖／攝影

核三廠今晚停役，全廠進入廿五年除役期，台灣進入無核電時代，核三廠將轉型光電場。藍白在立法院通過修法讓核電廠延役，但屏東縣長周春米堅決反對，核電廠所在的恆春鎮基層都力挺核三延役。行政院長卓榮泰昨表示，是否重啟核電廠，「都在未定之中」。

將轉型成恆春最大光電場

在歷史性一刻前夕，核三廠昨閉門舉辦感恩茶會，包括廠內主管、員工、包商等百餘人參加，一起回顧核三廠四十多年來的點點滴滴，有員工因不捨講到哽咽，場面溫馨感人。

在除役前，核三廠區已早一步轉型為光電場，五十五公頃用地分為四區，設置十一萬一千多片高透光率的地面型光電模組，Ａ區今年二月已併聯發電，Ｂ區預計八月併聯，明年三月完成全區設置，預估年發電量達五千八百萬度，供應一萬五千戶家庭用電，屆時也將是恆春半島最大的太陽能光電場；不過，其中一處面對後壁湖海域的光電案場恐影響海域景觀，已引發爭議。

藍白挺延役 周春米喊反對

藍白立委聯手修法給了核電廠延役法源，周春米昨表示，核三不可能直接延役，必須有公開透明討論、科學驗證數據及確保安全三要件。

恆春鎮長尤史經表示，鎮內約七成民意都贊成延役，「相信政府對核三廠安全把關沒問題」。南灣里長葉啟俊更說，資訊愈公開，民眾就愈不會恐懼。

台電資料顯示，核三廠廿五年除役期分四階段，首八年為過渡階段，將興建第二期室內乾貯設施，進行廠區除汙。接續十二年拆廠階段，將拆除反應爐、汽機廠房等大型設備，工作量龐大複雜，也最關鍵。第三階段最終狀態偵測，將持續監測輻射值三年，確保環境安全。最後兩年廠址復原階段，待土地復原後，回歸自然轉型或另做其他用途。

卓榮泰昨天指出，核三廠二號機今天停役後，據預估屆時備載容量率約降百分之三，目前夜間備載容量率仍有百分之十以上，日間備載容量率則為百分之十二至十五，即使減掉百分之三，仍維持在安全範圍。

重啟時程 卓揆稱無法精算

卓榮泰說，過去曾有核電廠延役經驗，但能否完全移轉到核電廠重新啟動，仍須由核安會專業認定。這兩天與台電、核安會有諸多討論，仍無法精確算出延役重啟的程序要多久。至於是否引進小型模組化反應爐，只要確保核安、核廢有解及社會共識三大前提，政府願投入。

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