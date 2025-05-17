核電歸零由火力發電支撐 彭啓明：不用擔心空品變糟

核三廠二號機今除役後，國內約百分之八十四電力將由火力發電支撐，外界擔憂空品因而變差，環境部長彭啓明說，雖然淨零目標未將核能納入考慮，但依照目前估算，對空品影響微乎其微，不用擔心空氣品質會變糟，但當某些空汙事件發生時，減少火力發電仍是必要，環境部將密切注意。

台灣今成為東亞第一個非核家園國家。邁入第卅二年的「非核亞洲論壇」今年選在台灣舉辦，來自日韓、菲印泰越、澳洲歐美等國人士參與，今晚也預計在台電大樓前舉辦「迎接非核家園」晚會，一起倒數見證核三廠二號機組停機的歷史時刻。

台電公司預定下午將機組降載、解聯至停止運轉，並於明天起進入除役期間。核安會說，台電近日已來函說明核三廠仍將依除役計畫規畫，自明天起廿五年內完成除役作業，已要求台電盡速取得、檢送資料，辦理除役許可核發作業。

此外，立院十三日通過核管法修法，全國廢核行動平台昨上午向經濟部遞交反對老舊核電延役的連署信，包括來自民進黨立法院黨團、四十三位立法委員、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米及廿八位新北市議員，總計七十四份連署書，呼籲經濟部勿背離「非核家園」政策與社會長期累積的能源共識。