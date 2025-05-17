核三廠核廢料移不出去 地方盼有補償

核三廠今晚停役，朝野仍為是否延役吵翻天，但無論延役與否，核三廠產生的放射性廢棄物該如何處理無法迴避，核三廠核廢料無處去，目前只能暫存廠內。

恆春鎮長尤史經說，這些核廢料都放在核三廠這麼久了，移也移不出去，最終處置場因為民眾反對，恐怕永遠都建不成，既然只能放在原處，希望台電能以最終處置場的待遇，給予地方相對的補償回饋。

不具名核能專家表示，核三廠的核廢有高、放射性之別，高放射性為燃料棒，會放置廠內燃料池降低溫度；低放射性則為固化廢棄物、廢粒狀樹脂、廢過濾芯、底灰等，經固化濃縮後放置在桶內。

根據台電核三廠二○二三年度放射性廢棄物營運管理運轉年報，截至當年底，核三廠低放射性廢棄物總貯存量為九九九七桶，分置於廠內的五處貯存區（庫）；至於高放射性燃料棒數量，依據核安會網站資料，截至今年四月十日共三七八五束。

核能專家指出，世界各國為徹底解決放射性廢棄物問題，均致力推動建設放射性廢棄物最終處置場，國際間對危險度較高的高放射性廢棄物最終處置場，一致採行「深地質處置」，包括芬蘭、瑞典、法國等國都有實質進展。

專家說，國人對核廢料最終處理場這種嫌惡設施，仍無法接受設在自家旁，迄今僅通過低階放射物選址條例，高階放射物選址條例至今沒下文，要設處置場根本「依法無據」。