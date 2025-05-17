被視為三害之一又是金雞母 核三與恆春人40年的愛惡交織

屏東的核三廠曾被視為「恆春三害」之一，但核三員工約一成是恆春在地人，每年二點四億回饋金挹注地方社福，每年十億元維護費用約一百多個案子外包，是不少人養家活口的重要養分；核三廠四十年來改變恆春生態，也讓在地人對它愛惡交織。

被稱為「末代廠長」的核三廠長高起於一九八四年進入台電，首站分發到核三廠，一待四十多年。他說，早把核三廠當成家，猶記得當初從台北提著行李隻身到核三報到的青澀忐忑畫面，一路走來見證恆春的變化及台灣核電技術的進步，如今卻要負責核三停機除役，感慨萬千。

南漂到核三廠服務的陳姓員工雖已退休五年，對核三廠仍有很深的情感。他在核三廠卅五年，也在恆春成家立業，成為道地的恆春人。

他說，剛到核三廠時周邊荒涼，南灣僅一家麵店、一家海產店，墾丁也沒什麼遊客，許多道路是為讓大型機具進駐興建核三廠才鋪設，建廠時幾千人投入，運轉後員工都在恆春生活、消費，為恆春帶來繁榮。

核三廠所在的恆春鎮南灣里，里民擁核、反核都有，里長葉啟俊表態支持核電，但也坦言過去核三廠發生大小事故，雖不致到輻射外洩，卻也嚇壞當地人。反核的王姓居民則指出，有些恆春人視核三廠為「恆春三害」之首，恆春斷層就在核三廠門口，外地人需要便宜的電，卻用恆春人的命去換。

四十年來，每逢核三廠發生事故，總有政治人物帶隊進廠抗議，甚至多任縣長為震怒，今年三月核三廠一場小火警，突然冒出濃煙嚇壞恆春鎮民，恆春鎮代會主席趙記明甚至為廠方未通報憤而駕車衝撞大門，這一幕令人印象深刻，有居民認為核三廠是恆春半島最大的嫌惡設施，但在停役時卻想起它的好，甚至有些依依不捨。

核三廠每年二億四千萬元的回饋金，對恆春半島各鄉鎮是重要的財政來源，尤其周邊的恆春、車城、滿州、牡丹四個鄉鎮，用於社福補助，包括生活福利金、教育補助、老人年金等，及購買機具、辦活動等經費，可說是「社福金雞母」。

另外，每年核三約有十億元維護費，外包一百多個案子，包括廠內歲修、各類機電維修等，不少包商、工人都說，全靠核三養活家庭，更別提核三廠五百多名員工在恆春生活，等於五百個家庭，帶來的飲食、住宿、消費等經濟收益，九成南漂員工都在國境之南落地生根。